Прорыв Коляды и премьера Синициной и Кацалапова: чем запомнились произвольные прокаты Гран-при в России

Михаил Коляда одержал победу во второй день этапа Гран-при по фигурному катанию в Москве. Он поднялся с третьего места, обойдя Мориса Квителашвили и Петра Гуменника. Танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов впервые в сезоне показали полностью свой произвольный прокат и сохранили первую строчку. В парном катании лучшими стали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, приблизившиеся к мировым рекордам.

Этап под угрозой

Второй день российского этапа Гран-при начался с неприятного момента. Американский журналист Филипп Хёрш, освещающий фигурное катание, раскритиковал организацию соревнований за то, что на них не соблюдаются меры борьбы с коронавирусом. Он пообещал рассказать об этом Международному союзу конькобежцев (ISU).

«По-моему, допуская зрителей на Кубок «Ростелекома» на закрытой арене, Россия играет в русскую рулетку. Плюс объятия и тесные контакты без масок между фигуристами и тренерами в зоне ожидания результатов. Получается, что Россия пренебрегает как инструкциями ISU, касающимися фигурного катания, так и общими рекомендациями по проведению мероприятий, разрешая спортсменам и тренерам обниматься, целовать в щёку и сидеть близко друг к другу, не используя масок. Конечно же, я спрошу об этом ISU. Хотя получить от них своевременный ответ почти невозможно», — написал Хёрш в Twitter.

Журналисту, который ранее с иронией предлагал Елизавете Туктамышевой сменить гражданство, в комментариях напомнили, что точно такая же ситуация возникала на недавнем китайском этапе Гран-при, но ISU не счёл необходимым реагировать. Вдобавок Хёрш сам же опубликовал правила, в которых перечисленные им требования на этапах Гран-при «строго рекомендованы», но необязательны. При этом в них сказано, что спортсмены в большинстве случаев не обязаны носить маски, в том числе в зоне Kiss and Cry.

Главная победа Коляды

Первыми разыгрывать медали Кубка «Ростелекома» вышли мужчины. Почти никто из участников не остался на тех же местах, которые они занимали после короткой программы. Одним удалось вырваться вперёд, другие переместились на более низкие позиции. К числу первых относился Михаил Коляда — он сумел одержать свою пока что главную победу после пропущенного предыдущего сезона.

Тон его выступлению в произвольной программе задали два чистых четверных тулупа. Совсем без ошибок прокат не получился — избегать «бабочек» на тройном акселе Алексей Мишин Коляду так и не научил. Но фигурист перенёс этот прыжок во вторую половину программы и всё-таки сделал его, причём дважды и с добавленной стоимостью. Судьи отметили борьбу Коляды и заодно наградили очень высокими компонентами. С итоговой оценкой 281,89 балла ему оставалось ждать, что покажут Пётр Гуменник и Морис Квителашвили, которые опережали его по итогам пятницы.

Но оба спортсмена не смогли сместить Коляду с первого места. Гуменника подвели падения на четверном сальхове и на заходе на вращение, хотя в остальном молодой фигурист был безупречен, а своей хореографией мог бы состязаться на равных с Колядой. Квителашвили же пожадничал, включив четверной тулуп во вторую половину программы. Если с предыдущими прыжками в четыре оборота он справился, то на последнем упал, после чего не нашёл в себе сил на заключительный каскад.

Грузинский фигурист стал в итоге вторым, уступив Коляде более шести баллов. Гуменник едва удержал бронзу, на которую претендовали Андрей Мозалёв и чемпион Европы Дмитрий Алиев. Им обоим покорились четверные тулупы, но на других элементах возникли проблемы, не позволившие получить медали.

Открытием соревнований можно назвать Евгения Семененко. Ученик Алексея Мишина катался под музыку из «Нотр-Дам де Пари» и порадовал чистым исполнением программы, в которой были четверной тулуп, четверной сальхов и два тройных акселя. Небольшая помарка на вращении не помешала Семененко стать третьим в произвольной программе, а это при такой конкуренции уже достижение. Правда, по сумме баллов он только поделил шестое место с Макаром Игнатовым, у которого хорошо получились три четверных прыжка, но к остальным были серьёзные вопросы.

Танцевальная закономерность

В танцах на льду, наоборот, результаты ритм-танца нашли подтверждение в произвольной программе. Виктория Синицина и Никита Кацалапов одержали победу, впервые показав полностью свой второй прокат — предыдущую попытку на этапе Кубка России в Москве не удалось завершить из-за травмы партнёрши.

Танец под музыку Майкла Джексона не получился идеальным, чемпионы Европы едва не сорвали одну из поддержек и без лишних эмоций прошли вторую часть, но в целом произвели благоприятное впечатление. Ни о каких оценках на уровне мировых рекордов речи не шло, но итоговый результат всё равно был достойным — 217,51 балла. В заочном споре с американскими дуэтами, выступавшими на Skate America, Синицина и Кацалапов тоже смогли бы уверенно победить.

Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро сохранили прошлогодние композиции, поменяв только костюмы. Такой ход себя оправдал — постановка под Survival по-прежнему выглядела свежо и при этом была цельной и до конца доработанной. Про эту пару можно даже сказать, что она идёт к тому, чтобы в будущем опередить Александру Степанову и Ивана Букина в споре за звание второго дуэта в России. Своим выступлением в «Мегаспорте» Загорски и Гурейро показали, что разрыв сокращается.

Третье место удержали Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин, которые тоже оставили свои прежние номера. Хотя базовая оценка за технику у них была даже лучше, чем у Синициной и Кацалапова, судьи оценивали их более сдержанно, давая понять, что прогрессировать надо активнее. Но локальную битву с такими дуэтами, как Елизавета Худайбердиева — Егор Базин и Аннабель Морозов — Андрей Багин, молодые фигуристы всё-таки выиграли.

Эмоции Бойковой и Козловского

В парном катании победу одержали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Действующие чемпионы Европы были вторыми после короткой программы, но в произвольной показали, что сейчас с ними мало кто может соперничать не только в России, но и в мире.

Ученики Тамары Москвиной представили проверенную программу под саундтрек фильмов о Джеймсе Бонде. За неделю, прошедшую после не самого удачного выступления на казанском этапе Кубка России, Бойкова и Козловский заметно прибавили в чистоте и стабильности. Ни один из элементов не был оценен судьями ниже двойки, а ведь в арсенале пары были и тройной сальхов, и каскад из трёх тулупов (3—2—2), и выбросы тройной флип и тройной риттбергер.

После проката Козловский не сдержал эмоций и прокричал: «Это наше место! В очередь!» Судьи не могли с этим не согласиться и наградили пару высочайшими компонентами, которые фактически обеспечили им первое место. Оценки за произвольную программу (154,27) и сумма баллов (232,56) приблизились к мировым рекордам спортивной пары Суй Вэньцин — Хань Цун.

После Бойковой и Козловского выступали только их одногруппники Анастасия Мишина и Александр Галлямов, лидировавшие после короткой программы. Но даже при идеальном прокате завоевать золото было уже невозможно. Ученики Москвиной с этой задачей всё равно не справились из-за ошибки партнёрши на втором тройном сальхове в каскаде, что повлияло на оценки. В остальном их выступление было добротным, но не захватывающим, как у их главных конкурентов.

Бронзу российского этапа Гран-при выиграли Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов. Нехватка сильных пар в Москве позволила им стать призёрами даже с падением партнёрши на тройном сальхове, хотя прыжковые элементы всегда считались самой сильной стороной дуэта.