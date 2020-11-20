Лидерство Косторной и рекорд Синициной и Кацалапова: как стартовал этап Гран-при по фигурному катанию в Москве

В Москве стартовал третий этап Гран-при по фигурному катанию. В первый соревновательный день участники продемонстрировали короткие программы. У женщин лидерство захватила Алёна Косторная, которая набрала за своё выступление 78,84 балла, а у мужчин — выступающий за Грузию Морис Квителашвили. А в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов установили неофициальный мировой рекорд (91,13).

В годы своей активной тренерской работы Татьяна Тарасова любила повторять своим ученикам: «Делай что должен, и будь что будет». Нынешний усечённо-скомканный сезон, по ходу которого тренеры и спортсмены не в состоянии планировать собственную жизнь дальше чем на неделю вперёд, похоже, сделает эту фразу своим девизом. Равно как научит всех нас радоваться мелочам. Например, тому, что в «Мегаспорте» всё-таки удалось провести этап Гран-при, даже если назвать его международным можно с большой натяжкой.

Внезапное снятие с турнира из-за болезни двукратной чемпионки России Анны Щербаковой ощутимо ударило по ожиданиям болельщиков: планировалось, что в Москве встретятся три сильнейшие фигуристки страны прошлого сезона — Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова. Но турнир всё равно стал главным событием вечера.

Несмотря на то что лучший результат остался за Косторной, в плане событийности следует отметить очередную попытку Трусовой выполнить тройной аксель (неудачно) и этот же прыжок в исполнении Елизаветы Туктамышевой, который впору было признать лучшим тройным акселем сезона.

В плане освоения новых прыжков и восстановления старых московский этап Гран-при оказался идеальным стартом: отсутствует привычная нервотрёпка, поскольку нет большого количества серьёзных соперников и не нужно никуда отбираться, а значит, можно позволить себе провести эти соревнования в тренировочном режиме, как ещё один этап подготовки к декабрьскому чемпионату страны. По этому поводу хорошо высказалась в микст-зоне Косторная, заметив, что пока не преследует цель во чтобы то ни стало максимально усложнить программы.

Своё выступление она прокомментировала так: «Самим выступлением не скажу, что довольна. Оценки хорошие, но есть над чем работать. Дело не только в тройном акселе. Мы пробовать его пока не будем. Зачем показывать элемент, если он не совсем готов? Надо показывать программы с нынешними прыжками и не выпрыгивать из штанов», — сказала Косторная журналистам.

Туктамышева тоже поспешила предупредить, что в произвольной программе не стоит ждать от неё прыжка в четыре оборота, который фигуристка вполне успешно выполнила на одной из заключительных тренировок. Так что в плане ультра-си в субботу, похоже, будет солировать лишь Трусова, сильно раздосадованная тем, что в короткой программе в очередной раз не справилась с тройным акселем.

«Не знаю, почему прыжок не получился. На тренировках и на разминке всё получалось. Буду больше работать, как и всегда», — сказала Александра журналистам.

Пять спортсменок, представлявших Белоруссию, Азербайджан, Эстонию, Грузию и Армению (Виктория Сафонова, Екатерина Рябова, Ева-Лотта Киибус, Алина Урушадзе и Анастасия Галустян), в итоге заняли 7—11-е места.

Иностранное представительство у мужчин-одиночников свелось к трём спортсменам: Морису Квителашвили (Грузия), Владимиру Литвинцеву (Азербайджан) и Александру Лебедеву (Беларусь). Первый из них стал автором главной сенсации: за программу с двумя четверными прыжками (тулупом и сальховом) он набрал высшую сумму баллов среди всех участников (99,56), притом что его лучший результат в короткой программе составлял до начала соревнований 89,94.

Достаточно неожиданным стало и то, что на вторую строчку, обойдя призёра чемпионата мира Михаила Коляду и чемпиона Европы Дмитрия Алиева, поднялся Пётр Гуменник. Коляда остался третьим — не справился с четверным тулупом, Алиев не совладал с тройным акселем и пока имеет пятый результат.

Парадокс, но, похоже, лидерам турнир Гран-при даётся психологически тяжелее. Для тех, кто пока не может похвастать серьёзным опытом международных выступлений, сам факт старта на столь крупном турнире — событие. А значит — кураж. Ну а какой кураж может быть у тех, кто привык совсем к другой конкуренции? Как те же Виктория Синицина и Никита Кацалапов в танцах на льду?

Пара, вернувшаяся к выступлениям после перерыва, связанного с травмой партнёра, закончила ритм-танец с рекордным результатом 91,13 балла (на чемпионате Европы — 2020, где Виктория и Никита стали первыми, они набрали 88,73), но, по сути, это был тренировочный прокат без стресса и боязни совершить ошибку. Формально результат, показанный фигуристами в пятницу, мог бы считаться мировым рекордом. Однако этот «праздник» фигуристам испортил Международный союз конькобежцев, заранее объявивший о том, что из-за особого формата Гран-при в нынешнем сезоне рекорды на этом турнире фиксироваться не будут.

Второй результат показали Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро (84,46), которые, в свою очередь, обошли Анастасию Скопцову и Кирилла Алёшина (79,75), но разница в баллах вполне наглядна, чтобы понять: в лигу Синициной и Кацалапова не входят на текущий момент даже лучшие из оставшихся позади российских дуэтов. Четыре пары представляли Украину, Венгрию, Литву и Белоруссию, но все они расположились во второй половине турнирной таблицы.

В парном катании, как и на недавнем этапе Кубка России в Казани, вся борьба свелась к противостоянию двух дуэтов Тамары Москвиной и Артура Минчука: чемпионов Европы Александры Бойковой и Дмитрия Козловского и победителей юниорского мирового первенства Анастасии Мишиной — Александра Галлямова. Бойкова — Козловский получили балл штрафа за просрочку времени, но даже если бы этого не случилось, они всё равно остались бы вторыми, уступив соперникам считанные доли балла.