«На турнире нет лидеров из других стран»: эксперты ставят на Трусову и Щербакову перед этапом Гран-при в Москве

Александра Трусова и Анна Щербакова — главные фавориты соревнований одиночниц на этапе Гран-при в Москве. В этом уверены большинство экспертов, в том числе олимпийская чемпионка Екатерина Боброва и заслуженный тренер Александр Жулин. В свою очередь, экс-фигуристка Алёна Леонова ждёт от Елизаветы Туктамышевой исполнения четверного прыжка, а Наталья Бестемьянова уверена, что отсутствие Евгении Медведевой не сделает соревнования менее интересными.

20 ноября в Москве стартует российский этап Гран-при по фигурному катанию. Из-за пандемии он пройдёт в формате открытых национальных стартов, поэтому в Москве впервые в сезоне сойдутся сильнейшие спортсмены страны. Наибольший интерес традиционно вызывает женский турнир. Многие эксперты уже предвкушают бескомпромиссную борьбу за медали, но отказываются давать прогнозы.

«Я не гадалка, не люблю гадать. Это не по мне. Просто жду соревнований, прокатов девочек. Ожидаю, что они будут хорошими, интересными. Четверной риттбергер от Александры Трусовой? Вы если хотите — ждите. Я просто жду соревнований», — призналась заслуженный тренер Татьяна Тарасова.

А вот серебряная медалистка чемпионата Европы 2012 года Алёна Леонова отдаёт предпочтение Анне Щербаковой несмотря на то, что в Казани на четвёртом этапе Кубка России все остались под впечатлением от программ Александры Трусовой.

«Аня показывает самые целостные прокаты. Минимум ошибок, сложные элементы при ней. И в этом сезоне она катается уже на впечатляющем уровне. И получает за это заслуженно очень высокие компоненты. Трусова всё-таки сильно проигрывает ей во всём, что не касается четверных», — цитирует Леонову «Спорт-Экспресс».

Кроме того, бывшая фигуристка призналась, что ожидает большого количества квадов. По её мнению, этап Гран-при — самый подходящий турнир, чтобы рисковать и пробовать сложные прыжки.

«Хочу, чтобы и у Лизки Туктамышевой получился четверной, если она его будет вставлять в программу. Скорее всего будет, вряд ли просто так его восстанавливала. Скажу честно, больше всего надеюсь на её хорошее выступление и удачный четверной. Девчонки уже понемножку выделились по ходу сезона, показали себя. А вот у неё пока что прокаты были скомканные», — добавила Леонова.

Специализирующийся в танцах на льду тренер Александр Жулин, напротив, уверен в том, что Трусова обязательно составит Щербаковой конкуренцию в борьбе за золото. По его словам, всё будет зависеть от готовности каждой из фигуристок.

«Первые два места заберут Саша и Аня в любом порядке, третье — Алёна Косторная, а дальше уже неизвестно. На турнире нет лидеров из других стран, но международный интерес, конечно, будет. Это лучшее событие, которое есть сейчас в мире», — уверен Жулин.

При этом чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская предположила, что в первую очередь за попадание на подиум будут сражаться спортсменки, имеющие опыт выступления на континентальном первенстве.

«Турнир интересный, буду за ним следить. Фаворитов нет, каждая из наших девчонок может выстрелить. Конечно, главные действующие лица — это те фигуристки, которые вступали на чемпионате Европы. Они более опытные. Наверное, борьба развернется между ними», — отметила Бутырская.

В свою очередь, олимпийская чемпионка в командных соревнованиях Екатерина Боброва сравнила российский этап Гран-при с чемпионатом страны. По её словам, его исход будет зависеть как от чистых прокатов и судейства, так и от характера участниц.

«На первом старте уверенно показала себя Щербакова, но на последнем была очень хороша Трусова. Учитывая, что они выступали на разных стартах, а сейчас впервые будут на одном, причём уровнем повыше чем Кубок России, — это может повлиять на их эмоциональный фон. У кого-то могут пошатнуться нервы, и это скажется на выступлении. На данном этапе и в текущем формате соревнований интереснее всего будет понаблюдать именно за характером девочек», — приводит слова Бобровой Sportbox.

За несколько дней до начала этапа стало известно, что его пропустит двукратная чемпионка мира Евгения Медведева. Она продолжает восстанавливаться после травмы спины, и пока неизвестно, стоит ли ожидать её возвращения в нынешнем сезоне. Однако чемпионка Калгари-1988 Наталья Бестемьянова уверена, что отсутствие подопечной Этери Тутберидзе не сделает соревнования менее интересными.

«Мы ведь до сих пор не видели, в какой она форме, чтобы так судить. У Жени было повреждение, она выходила всего лишь один раз на контрольные прокаты. Тогда было очевидно, что выступать ей мешает травма спины. Поэтому что-то конкретное сказать сложно, ничего не известно», — подчеркнула Бестемьянова.

А Жулин ответил предположение о том, что Медведеву могла бы заменить Алина Загитова, также не выступавшая с декабря прошлого года.

«Стоило ли Загитовой заявиться на этот турнир вместо Медведевой? Тогда и я могу заявиться!», — пошутил специалист.

Своими ожиданиями поделился и вице-президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.

«У нас прошло совещание на территории «Мегаспорта», были определены все критические точки, на которые нужно будет обратить внимание. Надеемся, что турнир пройдёт как всегда на высоком уровне, с другой стороны, мы находимся в жёсткой ситуации по допуску как зрителей, так и представителей СМИ», — цитирует Когана ТАСС.

Российский этап Гран-при будет иметь важное значение и при отборе в национальную команду на международные старты. В федерации отметили, что при утверждении состава в первую очередь будет учитываться результат чемпионата страны, намеченного на конец декабря. Однако свою роль сыграет и исход нынешних соревнований.

Несмотря на это, есть и те, кто скептически относится к проведению турнира в нынешнем сезоне, учитывая тот факт, что часть этапов была отменена, а судьба финала по-прежнему остаётся туманной.

«Вы все малосолите огурцы, которые уже и так солёные. Это вообще никому не интересно», — сказал триумфатор Игр в Турине Роман Костомаров.