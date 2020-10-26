«Надо искать недостатки у себя»: Бестемьянова и Жулин о судействе в Сочи, триумфе Щербаковой и акселе Туктамышевой

Елизавета Туктамышева уступила Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой в короткой программе на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию не из-за судейских ошибок, а из-за неоднозначных правил. Об этом в беседе с RT заявила олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова. По её словам, прыжки ультра-си должны оцениваться выше, чем некоторые элементы. С её мнением согласился известный тренер Александр Жулин. Он также отметил, что насыщенные компонентами программы учениц Этери Тутберидзе не оставляют шансов соперницам.

Соревнования девушек на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию вновь не обошлись без споров. По итогам короткой программы выполнившая тройной аксель Елизавета Туктамышева оказалась на третьем месте, уступив Дарье Усачёвой и Анне Щербаковой. Ученица Алексея Мишина могла отстать ещё больше, но оказалось, что из-за математической ошибки судьи не добавили ей один балл. Тем не менее после того, как всё встало на свои места, расстановка в лидирующей тройке не поменялась.

За Туктамышеву вступились как болельщики, так и эксперты и коллеги. Масла в огонь подлил Евгений Плющенко, оказавшийся в центре скандала ещё после московского этапа. Он раскритиковал судей за то, что спортсменка с более сложной программой, в отличие от соперниц, не могла рассчитывать на высокие баллы по умолчанию.

При этом ни Мишин, ни Туктамышева никак не комментировали судейское решение. Единственной реакцией фигуристки стал репост в Instagram комментария одной из недовольных болельщиц.

И всё же большинство экспертов сошлось во мнении, что оценки были выставлены в соответствии с правилами. По мнению олимпийской чемпионки 1988 года Натальи Бестемьяновой, проблема заключается в самом регламенте, а не в работе арбитров.

«Я предполагаю, что дело не в судействе, а в правилах. Есть вещи, которые прописаны не совсем чётко. Вращение не может получать более высокие оценки, чем тройной аксель. А Елизавета была единственной, у кого данный элемент присутствовал в короткой программе. Это должно было быть отмечено», — объяснила Бестемьянова в разговоре с RT.

В свою очередь, тренер по танцам на льду Александр Жулин также подчеркнул, что критиковавшим судейство стоило дождаться окончания турнира, так как произвольная программа прояснила ситуацию.

«Судьи были на высоте, всё сделали правильно. Мишин неспроста не даёт громких интервью. Раньше я тоже с пеной у рта доказывал, что Татьяну Навку и Романа Костомарова (подопечных Жулина. — RT) засуживают. На это мне Валентин Писеев возражал, что надо лучше работать. Лиза получила космический балл за тройной аксель. А потом возникли ошибка на вращении и недокрут на тройном тулупе в каскаде. А у девочек Этери Тутберидзе не забалуешь, они не хотят терять ни одного очка. Поэтому надо искать достоинства у соперников и недостатки у себя. Только в этом заключается путь к успеху», — уверен Жулин.

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При этом он согласился с тем, что элементы ультра-си должны оцениваться выше, так как на их освоение и выполнение затрачивается гораздо больше сил и энергии. Изменения в правилах помогут избежать и неоднозначных ситуаций.

«Например, фигурист медленно выполняет вращение, не демонстрируя ничего особенного. Судью это не впечатлит, и он и добавил балл. А другой спортсмен покажет нечто выдающееся и получит четыре. Отсюда и разница. Поэтому прыжок — это не вся программа. Но, повторюсь, это вопрос не к судьям. Чтобы что-то поменять, надо всем объединяться и объяснять техническому комитету, что тройной аксель стоит не 8,5, а 12 баллов», — добавил специалист.

В произвольной программе выполнившая четверной флип Щербакова по праву заняла первое место, а Туктамышева не смогла улучшить свою позицию сразу из-за нескольких помарок. При этом ошибок не избежала ни одна из фигуристок, претендовавших на медали этапа.

«Абсолютно логичная расстановка по итогам турнира. Конечно, огорчило, что в произвольной программе не было чистых прокатов. Все занервничали. С другой стороны, это начало сезона, спортсмены только набирают форму. Удивило, что дрогнула Усачёва. Ведь она совсем юная и, казалось, ничто не должно её сбить. Порадовал стабильный аксель Туктамышевой. И, конечно, фантастический четверной флип Щербаковой. По нему можно писать учебное пособие. У всех очень красивые программы. Приятно видеть такой высокий уровень в женском катании», — поделилась мнением Бестемьянова.

Жулин также выделил выступления Щербаковой и Усачёвой. По его словам, уровень женского катания, несмотря на пандемию, вырос по сравнению с прошлым сезоном.

«Возможно, многие не замечают, насколько сложные программы у учениц Тутберидзе. В них нет ни одного пустого места. Именно они дают высокую вторую оценку. А падение Усачёвой объясняется просто. На номера подобного уровня тратится слишком много сил. Они тащат элементы во вторую часть выступлений, чтобы получить надбавки. Именно там Дарья и ошиблась. Но здесь стоит отметить и то, что пандемия внесла свои коррективы и ни у кого сейчас нет 100-процентной готовности», — добавил чемпион мира 1993 года.

Что касается конкурентоспособности Туктамышевой, то, по мнению Жулина, ей необходимо вернуться в прежнюю форму. Хотя и это не даст гарантий, что фигуристка будет рассчитывать на высокие места.

«Я уважаю Алексея Мишина, мне очень нравится Лиза и её постановки в этом году. Больше чем уверен, что если она подтянет физику, сбросит пару килограммов, то у неё всё станет на место. Глядишь, и четверной вернётся. Как фанат этого тандема искренне желаю, чтобы прошедший пубертат человек смог бороться на равных с девочками Тутберидзе. Пока это невозможно. Видно, что ей тяжело. Но мне кажется, победы на чемпионатах Европы, мира и Олимпиадах за 15-16-летними фигуристками. Потому что, к сожалению, после подросткового возраста всё замедляется в два раза», — заключил Жулин.