Фигуристка Усачёва заявила, что у неё нет оправданий своей ошибке на этапе КР

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Дарья Усачёва, которая является ученицей Этери Тутберидзе, прокомментировала своё выступление в произвольной программе на третьем этапе Кубка России по фигурному катанию в Сочи.
Фигуристка Усачёва заявила, что у неё нет оправданий своей ошибке на этапе КР
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«Для меня падение — это серьёзная, большая ошибка, поэтому после проката я очень расстроилась. А это значит, нужно больше прокатов, больше связок, чтобы не допускать таких ошибок. Моей основной целью на каждом старте является чистое катание, я со своей задачей здесь не справилась. Оправданий особо нет, где-то подрасслабилась, ну и неправильно зашла на прыжок, который привёл к падению», — цитирует Усачёву РИА Новости.

По её словам, необходимо ещё больше работать над собой. Она отметила, что высокие баллы придают ей уверенности и ей приятно ощущать поддержку.

Усачёва по сумме двух программ набрала 225,19 балла и заняла второе место. Победителем стала Анна Щербакова (239,91).

Ранее в сети появилось видео победного проката Щербаковой на этапе КР в Сочи.

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