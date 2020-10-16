«Даже не думал о заслугах Евгения»: как директор школы «Самбо-70» Лайшев вмешался в конфликт между Тутберидзе и Плющенко

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что фигуристка Александра Трусова перешла к Евгению Плющенко с набором навыков, которые она получила в группе Этери Тутберидзе. По его словам, выученные ею четверные прыжки будут заслугой бывшего, а не нынешнего тренера. В ответ Плющенко заявил, что, по его мнению, Лайшев «как госслужащий, вообще не имеет права на такие высказывания». Ранее Лайшев сказал, что Плющенко как тренер «только украл Трусову и Косторную у Тутберидзе».

Противостояние Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко разгорелось с новой силой после московского этапа Кубка России. Однако, помимо главных действующих лиц, в нём появились новые участники. Обычно сдержанно реагирующий на неоднозначные ситуации директор спортивной школы «Самбо-70» Ренат Лайшев эмоционально прокомментировал поражение своих учениц Камилы Валиевой и Дарьи Усачёвой Александре Трусовой, чем спровоцировал новую волну скандала в отечественном фигурном катании.

«Такие достижения Саши — это её дело. То, что она талантливая, однозначно. Неслучайно же Этери Георгиевна её увидела. Трусова на своём запасе будет кататься, она молодец. Что касается моих слов о её запасе, то она его получила у Тутберидзе. Я даже не думал о каких-то заслугах Евгения. Если мы увидим все четверные прыжки у неё в программе на ближайших соревнованиях, это будет двигать наше катание вперёд, и всё это будет заслугой «Самбо-70» и родителей Саши», — приводит слова Лайшева «Чемпионат».

Кроме того, он вспомнил и саму историю с уходом Александры из «Хрустального» в мае нынешнего года. По мнению директора, он мог негативно сказаться и на других учениках «Самбо-70».

«Сейчас переживаю за детей, которые учились с ней в классе. Они встречали её, провожали на соревнования, переживали за неё как за ученика школы. Потом все становятся друзьями. Детская дружба — святая, её нельзя особо трогать и оценивать. Взрослые иногда влезают в неё, а мы должны беречь и сохранять детские чувства», — добавил Лайшев.

Заявления не мог оставить без внимания сам Плющенко. Он неоднократно отмечал, что старается избежать конфликта, так как правоту необходимо доказывать на льду. Именно поэтому, по его мнению, Лайшеву не стоит вмешиваться в подобные истории и оценивать продуктивность его сотрудничества с Трусовой.

«Он ведь искренне считает, что больше меня понимает в фигурном катании. Так давайте ему подыгрывать, хорошо? Вы на голубом глазу ему задаёте вопросы про фигурное катание, а он важно отвечает. А потом потешается весь мир. Зато есть такой персонаж у нас. Мне всё очень нравится, пусть он будет в нашей жизни», — сказал Плющенко в интервью «Спорт-Экспрессу».

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До этого тренер и директор уже обменялись резкими высказываниями в адрес друг друга. После окончания московского этапа Кубка России Лайшев заявил, что все имеющиеся у Трусовой навыки были заложены ещё в группе Тутберидзе. Более того, он предположил, что фигуристка не сможет прогрессировать в академии «Ангелы Плющенко».

В ответ Плющенко напомнил, что «победителей не судят», а также заявил, что в скором времени Лайшева отправят на пенсию. Реакция не заставила себя ждать.

«Нет, на пенсию пока не собираюсь. Плющенко так сказал? Это просто невоспитанный человек. Лучше бы вообще ничего в ответ не говорить, с дураком смысла нет переписываться. Но что он сделал как тренер? Никого не воспитал, только украл Трусову и Косторную у нашего тренера, который у меня работает», — приводит слова Лайшева сайт телеканала «Новый век».

К конфликту между двумя школами все относятся по-разному. Одни считают, что он положительно сказывается на популяризации фигурного катания, другие же призывают прекратить разборки, не имеющие отношения к спорту.

Не обошлось и без шутки чемпиона Олимпиады 2002 года в Солт-Лейк-Сити Алексея Ягудина, в последнее время высмеивающего спорные эпизоды в социальных сетях. На своей странице в Instagram он опубликовал ролик, в котором лошадь («Самбо-70») и пони («Ангелы Плющенко») «ругаются» друг с другом на человеческом языке. Сначала Плющенко подыграл бывшему сопернику в комментариях, но затем заявил, что тому не стоило вмешиваться.

«Вот зачем ему это надо? Какое он к этому имеет отношение? Есть борьба между двумя школами на соревнованиях, как когда-то была между Алексеем Мишиным и Татьяной Тарасовой. Я всё понимаю, но при чём тут Ягудин? Никто не делает пародии, а он в каждой бочке затычка», — сказал Плющенко.

Стоит отметить, что имя Лайшева в последнее время звучало не только в контексте противостояния Тутберидзе — Плющенко. В конце сентября состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию «Самбо-70». На нём присутствовала Евгения Медведева, незадолго до этого вернувшаяся к Тутберидзе после двух лет работы с Брайаном Орсером. Ей была поручена почётная миссия поднять флаг учебного заведения.

Многие обратили внимание на отсутствие ещё одной титулованной ученицы — Алины Загитовой. И хотя она временно прервала карьеру и с головой погрузилась в новые проекты, это вызвало недоумение.

Сначала Лайшев сообщил, что чемпионка Олимпиады 2018 года в Пхёнчхане была занята, хотя он бы хотел, чтобы флаг подняли обе фигуристки. Но сама Загитова объяснила своё отсутствие тем, что её даже не пригласили.

В ответ директор «Самбо-70» отметил, что спортсменке всегда рады в школе, но она находится наравне со остальными учениками. Поэтому к ней не должно быть особого отношения.

«Для меня как руководителя «Самбо-70» Алина — ученица. Это школа, которую она окончила, и я не обязан её звать или не звать. Она должна прийти, быть здесь родной, со своими учителями, со своим тренерами. Это её дело. Она что, королева Шантеклера, что ли, чтобы я её куда-то звал?» — цитировало Лайшева РИА Новости.