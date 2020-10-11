«Баллы не хочу комментировать»: почему выступление Трусовой на Кубке России переросло в скандал

Выступление Александры Трусовой на втором этапе Кубка России в Москве вызвало споры по поводу судейства. Тренер спортсменки, занявшей третье место по итогам короткой программы и отставшей почти на десять очков от Камилы Валиевой, Евгений Плющенко подчеркнул, что не хочет комментировать полученные подопечной оценки. По его словам, «мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает». В свою очередь, чемпионка мира Мария Бутырская и известный специалист Александр Жулин в интервью RT выразили мнение, что 16-летняя спортсменка получила заслуженные баллы.

«Мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает»

Одним из главных событий первого соревновательного дня второго этапа Кубка России по фигурному катанию стало выступление Александры Трусовой. Спортсменка, весной перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, в Москве впервые исполнила тройной аксель. Причём сначала она продемонстрировала этот прыжок на утренней тренировке, а затем повторила его во время короткой программы.

С самим трикселем 16-летняя фигуристка справилась, однако допустила ошибку при приземлении. Также судьи снизили бронзовой призёрке чемпионата Европы оценку за неверное ребро на тройном флипе и отсутствие базовой позиции стоя в ходе одного из вращений.

В итоге за своё выступление Трусова, несмотря на выполненный тройной аксель, получила 75,77 балла. Их хватило только для того, чтобы замкнуть тройку лидеров по итогам короткой программы. Выше Александры расположились сразу две юные воспитанницы Тутберидзе — 14-летние Камила Валиева (85,10) и Дарья Усачёва (80,39).

Любопытно, что захватившей лидерство Валиевой не хватило всего 0,35 балла, чтобы повторить мировой рекорд Алёны Косторной в короткой программе. За выступление в финале Гран-при в Турине в 2019-м россиянка получила 85,45 балла.

Столь серьёзный отрыв Трусовой от двух воспитанниц Тутберидзе не оставил равнодушным её нового тренера Плющенко, который после окончания соревнований опубликовал на своей странице в Instagram видео с выступлением Александры, сопроводив его словами поддержки.

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперёд, боролась до конца. Завтра новый день и новый старт. Поборемся! А твои сегодняшние баллы не хочу комментировать. Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!» — написал Плющенко.

Сама Трусова не стала затрагивать тему судейства и лишь порадовалась тому факту, что наконец сумела исполнить тройной аксель.

«На этом старте у меня была задача сделать тройной аксель, очень хотела откатать программу с этим прыжком. О деталях рассказывать не буду, много тренировались, работали над всем: скольжением, вращениями, хореографией, программой в целом, всеми прыжками», — цитирует спортсменку официальный сайт Федерации фигурного катания на коньках России.

Также Трусова призналась, что очень ждала выхода на лёд, поскольку контрольные прокаты несопоставимы по уровню эмоций с официальными соревнованиями.

«Тут и публика, и оценки... Но, если честно, на контрольных прокатах я волновалась больше, чем сейчас. Потому что уже очень хотела соревноваться. Мне нравятся и моя программа, и новое платье. У меня ещё не было костюма зелёного цвета. Мне кажется, нежно-зелёный не так часто можно увидеть в фигурном катании. Решили попробовать. Нашли нового дизайнера, которая и сшила мне это платье», — добавила Трусова.

Интересно, что решения судей вызвали вопросы у болельщиков не только в части выступления именитой подопечной Плющенко. Так, собравшиеся на арене «Мегаспорт» зрители освистали объявление оценки, поставленной Станиславе Константиновой, — 67,10. С ней она расположилась лишь на пятом месте.

«Показалось, вся первая тройка получила адекватные оценки»

Выступление Трусовой вызвало неоднозначную реакцию у болельщиков, однако опрошенные RT эксперты сошлись во мнении, что Александра получила за свою короткую программу заслуженную оценку. Например, такую точку зрения высказала чемпионка мира Мария Бутырская.

«Саша молодец, что пошла на тройной аксель. Мало того, она практически его сделала. Трусова устояла, не упала «на голову», как у нас говорится. Абсолютно докрученный прыжок, первый старт. Не вижу ничего страшного в допущенной помарке. Александра обязательно сделает его в следующий раз. По технике всё было замечательно. Возможно, она переволновалась, но достаточно грубая ошибка имела место, и судьи сняли за неё много баллов. В фигурном катании каждый миллиметр нужно рассчитывать на 100%. Но Саше с Женей Плющенко стоит забыть это всё и идти дальше. Судей критиковать нельзя, они ведь и обидеться могут», — подчеркнула Бутырская.

Однако, по её словам, Трусова добилась сильного прогресса и здорово проявила себя в короткой программе.

«В целом Саша выглядела неплохо. Было видно, что они работали над программой, был создан определённый образ. Александра жила в этой программе. Но сделать всё и сразу не всегда получается», — добавила Бутырская.

Также чемпионка мира заявила, что и Валиева с Усачёвой откатались невероятно. При этом Бутырская считает, что Трусовой по силам обойти молодых конкуренток по итогам произвольной программы.

«Девчонки сегодня выглядели шикарно. Возьмём ту же Константинову. Возможно, она немного отстаёт по технике, но от программы Станиславы можно было получить удовольствие. Валиева — невероятна. Усачёва очень понравилась. Но, думаю, у Трусовой всё будет хорошо. В воскресенье состоится произвольная программа, и Саше вполне по силам отыграть десять баллов отставания. Она находится на правильном пути», — заверила эксперт.

В целом согласился с Бутырской и известный тренер Александр Жулин. По его мнению, первая тройка фигуристок получила заслуженные оценки.

«Судьи не просто так сидят на своих местах и явно знают то, чего не знаем мы. По короткой программе у меня не возникло никаких вопросов. Показалось, вся первая тройка получила адекватные оценки. Трусовой засчитали тройной аксель, но просто отминусовали баллы за ошибку на приземлении. Также, думаю, Александра не набрала в качестве скольжения во второй оценке. Но любой тренер переживает за своего подопечного, поэтому реакция Плющенко вполне понятна. Каждому кажется, что его спортсмену недодали очков», — объяснил Жулин.

А вот олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова отметила, что Трусовой оценку всё же занизили, хотя и признала, что соперницы Александры оказались очень сильны.

«Странно, что ей сделали вычет за другое ребро на флипе. Все мы прыгали, знаем. Не увидела другого ребра на флипе. Показалось, Трусовой баллы занизили. Валиева была абсолютно божественна. Усачёва тоже хорошо каталась. Что касается тройного акселя Трусовой, она будет его качественно исполнять. Саша — умничка. Рискует. Делает. Прыжок получился абсолютно замечательный, просто на приземлении её чуть повело, и она не смогла вытащить его. Но прыжок был великолепен», — цитирует Бестемьянову «Чемпионат».

В свою очередь, олимпийская чемпионка Сочи в командных соревнованиях Юлия Липницкая поддержала Трусову в социальных сетях.

«Сашуля, умница, очень прибавила! Завтра держаться», — написала Липницкая в Instagram.