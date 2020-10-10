Бутырская высказалась о выступлении фигуристок в короткой программе на этапе КР в Москве
- РИА Новости
«Девчонки сегодня выглядели шикарно. Возьмём ту же Станиславу Константинову. Возможно, она немного отстаёт по технике, но от её программы можно было получить удовольствие. Камила Валиева невероятна. Дарья Усачёва, занявшая второе место, очень понравилась. Но, думаю, у Трусовой всё будет хорошо. Завтра состоится произвольная программа, и Саше вполне по силам отыграть десять баллов отставания. Она находится на правильном пути», — рассказала Бутырская RT.
Ранее она высказала мнение о короткой программе Трусовой.