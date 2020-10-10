Бутырская высказалась о выступлении фигуристок в короткой программе на этапе КР в Москве

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение о выступлении спортсменок в короткой программе в женском одиночном катании на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Девчонки сегодня выглядели шикарно. Возьмём ту же Станиславу Константинову. Возможно, она немного отстаёт по технике, но от её программы можно было получить удовольствие. Камила Валиева невероятна. Дарья Усачёва, занявшая второе место, очень понравилась. Но, думаю, у Трусовой всё будет хорошо. Завтра состоится произвольная программа, и Саше вполне по силам отыграть десять баллов отставания. Она находится на правильном пути», — рассказала Бутырская RT.

Ранее она высказала мнение о короткой программе Трусовой.