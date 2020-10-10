Жулин заявил, что ему понятна реакция Плющенко на оценки Трусовой

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Двукратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира и Европы по фигурному катанию, а ныне тренер Александр Жулин высказал мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Жулин заявил, что ему понятна реакция Плющенко на оценки Трусовой
  • РИА Новости

«Судьи не просто так сидят на своём месте и явно знают то, чего не знаем мы. Для меня сегодня не было никаких вопросов. Показалось, вся первая тройка получила адекватные оценки. Трусовой засчитали аксель в три с половиной оборота, но просто отминусовали баллы за ошибку на приземлении. Отсюда и итоговая оценка. Также, думаю, Александра не набрала в качестве скольжения во второй оценке. Но любой тренер переживает за своего подопечного, поэтому реакция Плющенко вполне понятна. Каждому кажется, что его спортсмену недодали баллов», — заявил Жулин RT.

Ранее Мария Бутырская высказала мнение об оценках Трусовой за короткую программу.

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