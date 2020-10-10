Бутырская об оценках Трусовой: в фигурном катании каждый миллиметр нужно делать на 100%

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение об оценках Александры Трусовой за короткую программу на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Саша — молодец, что пошла на этот аксель в три с половиной оборота. Мало того, она практически его сделала. Трусова устояла, не упала «на голову», как у нас говорится. Абсолютно докрученный прыжок, первый старт. Не вижу ничего страшного в допущенной помарке. Александра обязательно сделает его в другой раз. По технике всё было замечательно. Возможно, она переволновалась, но достаточно грубая ошибка имела место, и судьи сняли за неё много баллов. В фигурном катании каждый миллиметр нужно делать на 100%. Но Саше с Женей Плющенко стоит забыть это всё и идти дальше. Судей никогда критиковать нельзя, они ведь и обидеться могут», — рассказала Бутырская RT.

По итогам короткой программы 16-летняя Трусова, являющаяся ученицей Евгения Плющенко, набрала 75,77 балла и заняла третье место. Лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 85,10 балла.

Ранее Плющенко заявил, что не хочет комментировать оценки Трусовой за короткую программу.