Плющенко заявил, что не хочет комментировать оценки Трусовой за короткую программу

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию и тренер Евгений Плющенко прокомментировал выступление своей подопечной Александры Трусовой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Плющенко заявил, что не хочет комментировать оценки Трусовой за короткую программу
  • РИА Новости

«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперёд, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт. Поборемся. А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!» — написал Плющенко в своём Instagram.

По итогам короткой программы 16-летняя Трусова набрала 75,77 балла и заняла третье место. Лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 85,10 балла.

Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова восхитилась короткой программой Валиевой на этапе КР в Москве.

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