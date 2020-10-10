Плющенко заявил, что не хочет комментировать оценки Трусовой за короткую программу
- РИА Новости
«Саша, ты большая умница, сегодня ты сделала шаг вперёд, боролась до конца! Завтра новый день и новый старт. Поборемся. А твои сегодняшние баллы я не хочу комментировать! Всё мировое сообщество фигурного катания и так всё понимает!» — написал Плющенко в своём Instagram.
По итогам короткой программы 16-летняя Трусова набрала 75,77 балла и заняла третье место. Лидирует ученица Этери Тутберидзе Камила Валиева, набравшая 85,10 балла.
Ранее сообщалось, что Татьяна Тарасова восхитилась короткой программой Валиевой на этапе КР в Москве.