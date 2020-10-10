Тарасова восхитилась короткой программой Валиевой на этапе КР в Москве
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- РИА Новости
«Восторг. Настоящее произведение искусства. Не короткая программа, а просто какая-то песня. Совершенно изумительно. Это просто какая-то поэма. Выбор музыки — просто роскошный. Исполнение — просто ни убавить, ни прибавить. Всё прямо в сердце попадает. Легко, просто и хорошо. Это какая-то поэма о любви. Это не короткая программа», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.
По итогам короткой программы 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала 85,10 балла и заняла первое место.
Ранее сообщалось, что Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе КР в Москве.