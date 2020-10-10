Тарасова восхитилась короткой программой Валиевой на этапе КР в Москве

Короткая ссылка
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валивой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.
Тарасова восхитилась короткой программой Валиевой на этапе КР в Москве
  • © Владимир Песня
  • РИА Новости

«Восторг. Настоящее произведение искусства. Не короткая программа, а просто какая-то песня. Совершенно изумительно. Это просто какая-то поэма. Выбор музыки — просто роскошный. Исполнение — просто ни убавить, ни прибавить. Всё прямо в сердце попадает. Легко, просто и хорошо. Это какая-то поэма о любви. Это не короткая программа», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала 85,10 балла и заняла первое место.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе КР в Москве.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить