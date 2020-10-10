Тарасова восхитилась короткой программой Валиевой на этапе КР в Москве

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала выступление Камилы Валивой в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«Восторг. Настоящее произведение искусства. Не короткая программа, а просто какая-то песня. Совершенно изумительно. Это просто какая-то поэма. Выбор музыки — просто роскошный. Исполнение — просто ни убавить, ни прибавить. Всё прямо в сердце попадает. Легко, просто и хорошо. Это какая-то поэма о любви. Это не короткая программа», — заявила Тарасова в эфире Первого канала.

По итогам короткой программы 14-летняя воспитанница Этери Тутберидзе набрала 85,10 балла и заняла первое место.

Ранее сообщалось, что Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе КР в Москве.