Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на этапе КР в Москве

Александра Трусова прокомментировала своё выступление в короткой программе на втором этапе Кубка России по фигурному катанию в Москве.

«У меня была задача — аксель. Очень хотела показать его на соревнованиях. Конечно, мы работали над скольжением, над вращениями, над всеми элементами, над всеми прыжками, которые я прыгаю», — заявила Трусова в эфире Первого канала.

Она отметила, что очень ждала начала соревнований.

«Могу сказать, что я больше волновалась на контрольных прокатах, чем сейчас, потому что было первое выступление перед публикой», — добавила фигуристка.

По итогам короткой программы 16-летняя Трусова набрала 75,77 балла и заняла третье место.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева лидирует после короткой программы на этапе Кубка России.