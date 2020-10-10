Победа Валиевой, ультра-си Трусовой и преодоление Синициной: как начался второй этап Кубка России по фигурному катанию

В Москве стартовал второй этап Кубка России по фигурному катанию. Лидерство в соревновании женщин после первого дня захватила чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева. В мужском разряде неудачу потерпел главный фаворит Александр Самарин. А в двух других видах уверенно лидируют чемпионы Европы Виктория Синицина / Никита Кацалапов (ритм-танец) и Дарья Павлюченко / Денис Ходыкин (пары). При этом двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не сумела выйти на лёд из-за проблем со спиной.

Главным ньюсмейкером второго этапа Кубка России по фигурному катанию с ходу стала Александра Трусова, которая на утренней тренировке в субботу впервые прыгнула тройной аксель. До того наибольшее обсуждение вызывало здоровье Евгении Медведевой: увидеть спортсменку, вернувшуюся к прежнему тренеру после двух с лишним лет разлуки, хотели все. Почему-то верилось, что Женя предстанет перед публикой в полном блеске, как в те давние уже времена, когда она считалась непобедимой.

Этого, к сожалению, не произошло. Из-за обострившейся травмы спины фигуристка была вынуждена сняться с соревнований за день до их начала, и оставалось констатировать, что третий крупный старт, пропущенный двукратной чемпионкой мира за последний год (первым был прошлогодний декабрьский чемпионат России в Красноярске) сильно пошатнул уверенность болельщиков в том, что Медведева вообще вернётся на лёд в этом сезоне.

Чем объяснить, что спортсменка, фактически исчезнувшая из соревновательного фигурного катания, продолжает оставаться чуть ли не главным его ньюсмейкером? Наверное, тем, что Женя не переставала удивлять. После Олимпийских игр в Пхёнчхане место королевы российского одиночного катания справедливо заняла чемпионка — Алина Загитова. Но жизненная история её главной соперницы продолжала оставаться гораздо более мощной, даже когда спустя год после Олимпиады Алина стала чемпионкой мира.

С одной стороны, данный парадокс связан с тем, что с точки зрения достижений карьера Медведевой гораздо более уникальна: ни одной другой спортсменке за всю историю фигурного катания не удавалось показывать стабильность, которую Евгения демонстрировала по ходу двух взрослых сезонов. Известный американский журналист Фил Херш как-то подсчитал: выступая в соревнованиях на протяжении этих двух лет, Медведева выдала серию из 282 прыжков, ни разу не упав.

Абсолютная безошибочность была именно тем коньком, который регулярно вывозил Медведеву к победам. Если сейчас начинать вспоминать те выступления, мы будем вынуждены признать: с точки зрения постановок в программах фигуристки всё было достаточно стандартно, а в исполнении не наблюдалось какой-то выдающейся пластики или музыкальности. Но недостаток этих качеств Женя компенсировала совершенно безумной, на грани самоистязания работой. А это, согласитесь, всегда вызывает уважение.

Собственно, и после Олимпиады, уже уйдя к Брайану Орсеру, Медведева продолжала работать столь же самоотверженно, параллельно сражаясь с меняющимся телом и уже накопленными в прежней жизни травмами. Так отчаянно не цеплялись за спорт ни чемпионка Игр в Сочи Аделина Сотникова, ни победительница командного олимпийского турнира Юлия Липницкая, ни даже Загитова, которая докатывала послеолимпийский сезон на зубах и немедленно взяла длительную паузу, как только ей предоставилась такая возможность.

Также по теме «Старые проблемы дали о себе знать»: что известно о травме спины Медведевой Российская фигуристка Евгения Медведева пропустит второй этап Кубка России из-за травмы спины. Медикам предстоит установить степень...

Возвращение Медведевой к прежнему тренеру после нескольких месяцев практически самостоятельной работы — звено той же самой цепи. В «Хрустальный» Женя шла прежде всего за дисциплиной: слишком велик бывает соблазн сделать себе поблажку, когда постоянно что-то болит. И то, что из-за обострившейся травмы планы в очередной раз пришлось поменять, совершенно не означает, что Медведева готова сдаться.

Трусова — человек той же породы, спортсменка до мозга костей, бесстрашная и уверенная в том, что сможет всё. В определённом смысле ей просто меньше повезло: если Медведеву можно назвать продуктом абсолютно штучной работы, то Саше изначально было суждено ощущать себя частью равностороннего треугольника и всего лишь буквой в известной каждому болельщику аббревиатуре ТЩК (Трусова — Щербакова — Косторная).

Перспективы всех трёх фигуристок серьёзно подкосил усечённый из-за коронавируса сезон, отнявший у Трусовой шанс побороться за звание чемпионки мира, но даже несмотря на это, можно утверждать: мир женского катания уже сейчас сильно обязан Саше. Она стала первопроходцем в четверных прыжках, повела за собой в этом направлении всех остальных, а главное — совершенно не собирается останавливаться в плане собственного развития. Показанный в субботу в «Мегаспорте» тройной аксель — прыжок, который Саша выучила уже в группе Евгения Плющенко, — стал серьёзным тому подтверждением.

В рамках второго этапа Кубка России женский турнир оказался единственным, где большинство участниц выдали свой абсолютный максимум: остальные три вида вышли сильно «бюджетными». В ритм-танце Виктория Синицина / Никита Кацалапов выглядели тяжеловато, но тому были объяснения: Вика травмировала колено, каталась на обезболивающих уколах, но тренер пары Александр Жулин заявил, что отказываться от выступления в произвольном танце в планы спортсменов не входит.

Даже при таком прокате Синицина и Кацалапов сразу оторвались от соперников на 12,49 балла. Единственный, на первый взгляд, лидер мужских соревнований Александр Самарин сумел набрать лишь четвёртую сумму, что, безусловно, не добавило интереса мероприятию.

А в парном катании всё соперничество свелось к противостоянию московского (Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин) и пермского (Ясмина Кадырова/Иван Бальченко) дуэтов и тоже, как и в двух уже упомянутых видах, не таило в себе никакой интриги.

Никакой борьбы на женском льду, несмотря на очень высокий общий уровень, тоже, в общем-то, не произошло — слишком разными были задачи участниц сильнейшей разминки. Главная цель Трусовой сводилась к тому, чтобы исполнить программу с тройным акселем, не пожертвовав при этом двумя другими прыжковыми элементами. Новый прыжок Саша приземлила в итоге не слишком чисто, но он получился докрученным, пролётным и достаточно убедительным для того, чтобы сказать: с этим вызовом фигуристка точно справилась.

Сильное впечатление оставила и самая взрослая из выступавших одиночниц — Станислава Константинова. Объективно этой фигуристке вряд ли может оказаться по силам в рамках нынешних требований состязаться с сильнейшими за медали, не имея в программе суперсложных элементов, но прокат в «Мегаспорте» получился великолепным. Особенно ценно, что произошло это после длительной цепочки сокрушительных неудач Станиславы в прошлом сезоне и связанной с этим сменой тренера.

Два лучших результата за исполнение коротких программ получили Камила Валиева и Дарья Усачёва. Обе откатались в традиционном стиле «Хрустального» — с безукоризненно составленными связками, вписанными в них прыжковыми элементами и балетной вышколенностью движений, обеим по-прежнему, как и в прошлом сезоне, предстоит соперничать друг с другом в рамках юниорских соревнований (если они, разумеется, состоятся), а значит, нет никакого смысла сравнивать их с теми, кого ждёт взрослый сезон.