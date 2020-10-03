Получает образование, берёт уроки риторики и снимается в шоу: чем занимается Загитова вместо фигурного катания

Фигуристка Алина Загитова не вошла в число участников этапа Гран-при России и пропустит очередной старт в этом сезоне, продлив паузу в своей спортивной карьере. Олимпийская чемпионка продолжает тренироваться, однако фигурное катание уже не занимает большую часть её жизни. Она получает высшее образование и снимается в шоу «Ледниковый период», а также берёт уроки риторики. RT рассказывает, что происходит в жизни Загитовой за пределами спорта.

Шансы увидеть Алину Загитову на льду в этом сезоне продолжают уменьшаться. Международный союз конькобежцев (ISU) провёл распределение фигуристок по этапам Гран-при, и спортсменки не оказалось среди участников российского этапа, который пройдёт в Москве с 20 по 22 ноября.

В опубликованной заявке остаётся два свободных места, однако высока вероятность, что они достанутся кому-то из перспективных фигуристок российской сборной. На другие этапы Загитова заявлена быть не может, так как в этом году Гран-при проходит в формате национальных стартов.

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Загитова продолжает тренироваться, однако, по словам самой спортсменки, теперь в её жизни «появилось ещё что-то, кроме фигурного катания».

«По понедельникам я хожу в университет, потом иду на тренировки и уже до вечера тренируюсь. А если нет учёбы, то расписание обычное: с 09:00 до 19:00 я на катке. У меня ничего не изменилось, просто я добавляю что-то новое... Развиваюсь не только в спорте. Но я хочу поддерживать форму, чтобы в любой момент быть готовой. Я не заставляю себя ходить на тренировки», — говорила Загитова Первому каналу.

При этом олимпийская чемпионка заявляет, что уходить из своего любимого вида спорта пока не намерена.

«Фигурное катание — это моя жизнь. Без этого я вообще не понимаю, что мне делать. Поэтому я сейчас учу что-то новое, с тренерами находим всякие фишки. Пытаюсь браться за всё, что у меня есть. Это сложно, потому что после тренировки ещё куда-то надо пойти, но мне нравится разнообразие: нет рутины дом — лёд — дом», — добавила Загитова.

О том, что спортсменка продолжает тренироваться, заявила и бывшая фигуристка Дарья Паненкова, занимавшаяся в группе Этери Тутберидзе.

«Насколько я знаю, Алина тренируется. Когда успевает между съёмками и занятиями. В олимпийский сезон у неё было по пять-шесть часов шесть дней в неделю. Возможно, на утренний лёд ходит, потом убегает. Не исключаю», — рассказала Паненкова «Спорт-Экспрессу».

Значительную часть жизни Загитовой теперь занимают съёмки в шоу «Ледниковый период».

«На тренировках сложно в физическом плане, а тут — в моральном. Сложно везде по-своему. Это для меня новый опыт и вообще другая роль. Я тут не как спортсменка, а как ведущая. Когда что-то новое, ты всегда начинаешь больше волноваться. Но я думаю, что постепенно это волнение уйдёт, а под конец его вообще не будет... Конечно, опыта стало побольше, сейчас я уже всех более-менее знаю, уже полегче стало брать интервью. Мне сейчас всё интересно, я как любопытная Варвара: у всех всё спрашиваю. Мне кажется, я даже уже всех подзадолбала чуть-чуть, надоела. Но это сейчас моя работа», — описала своё состояние Загитова.

В эфире программы «Вечерний Ургант» фигуристка рассказала, что особенно активно она занимается постановкой речи. Для этого ей пришлось прибегнуть к помощи репетитора.

«Репетитор меня просит разговаривать с пробкой во рту везде, где есть возможность. Еду в машине с мамой, кладу эту пробку в рот и начинаю скороговорки говорить или текст прохожу. Это нужно, чтобы губы были разработаны. Репетитор говорит, что у меня «ленивые» губы, поэтому я их тренирую», — рассказала о своих занятиях спортсменка.

Ранее Загитову за её речь критиковала трёхкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина. Она говорила, что не будет смотреть выпуски с ученицей Этери Тутберидзе, так как её «не интересует «Муму фигурного катания».

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В съёмках в «Ледниковом периоде» фигуристка участвует вместе с опытным ведущим и олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Спортсменка призналась, что, хотя они и являются коллегами, обращаться к нему на «ты» она не может из-за своего воспитания.

«Я не могу. Я так воспитана. Я живу в семье мусульман, у нас принято старшему поколению говорить «вы», — объяснила Загитова.

В «Вечернем Урганте» фигуристка также рассказала, как получила водительские права. По её словам, экзамен на вождение стал для неё тяжёлым испытанием.

«Я сдавала экзамен сразу после своего дня рождения. Естественно, у меня коленки тряслись, я не понимала, что мне делать. Когда я пошла на теорию, строгий дяденька сказал: «Кто не сдаёт экзамен, тот идёт и делает, что хочет». Я так испугалась. Мне важно, чтобы я сдала всё сама и никто мне не помогал. Мне так спокойнее. В результате я сдала. У меня была одна ошибка, потом пять дополнительных вопросов, а там нельзя было ошибок делать», — рассказала Загитова, добавив, что училась пользоваться механической коробкой передач.