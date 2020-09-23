«Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета»: что известно о публикации переписки Загитовой и Рудковской

Команда Этери Тутберидзе вновь обвинила Евгения Плющенко в попытках переманить фигуристов. На официальной странице группы в социальных сетях был опубликован фрагмент переписки Алины Загитовой и Яны Рудковской, в котором известный продюсер предлагала олимпийской чемпионке Пхёнчхана сотрудничество с её супругом. Сама Рудковская жёстко раскритиковала решение обнародовать личные данные, а Плющенко пригрозил ответными мерами.

Известный продюсер Яна Рудковская опровергла информацию, что она вместе со своим супругом, двукратным олимпийским чемпионом по фигурному катанию Евгением Плющенко, пытались переманить Алину Загитову из команды Этери Тутберидзе. По её словам, попавшие в сеть фрагменты переписки с золотой медалисткой Пхёнчхана достоверны, однако сообщения «вырваны из общего контекста».

«Я не вижу там слов «тренироваться» и уж тем более какого-то негатива в чью-то сторону. В прошлом году Алина со мной общалась на тему перехода и возможного участия в наших шоу, но решила остаться там, откуда хотела уйти. Мы это не афишировали! Тогда она была несовершеннолетней. Сейчас мне передали информацию, что Алина узнаёт, какая атмосфера у нас в академии. Возможно, ей было бы интересно с нами посотрудничать в каких-то наших шоу не только в России, но и за рубежом. А нам — с ней. Я написала: если мы нужны, мы открыты», — цитирует Рудковскую «Спорт-Экспресс».

Скандал разгорелся из-за сообщений, опубликованных в сторис официального аккаунта команды Тутберидзе в Instagram. На скриншотах запечатлены фрагменты переписки между Загитовой и Рудковской, в ходе которой та предлагает олимпийской чемпионке посотрудничать с Плющенко.

«Алиночка, привет, Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт, и я тоже. Мы в ноябре открываем каток в Московской области и в марте в Москве. Льда будет много и специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — пишет Рудковская, прикладывая фотографии и видео с новых объектов.

В свою очередь, Загитова вежливо благодарит Рудковскую за оказанное внимание, но заявляет о решении продолжить заниматься у Тутберидзе.

«Здравствуйте. Спасибо за предложение, но я останусь у Этери Георгиевны», — отвечает Загитова.

Неудивительно, что в свете переходов Алёны Косторной и Александры Трусовой в академию Плющенко история вокруг Загитовой приобрела широкий резонанс. Многие болельщики возмутились тем фактом, что из группы Тутберидзе пытаются увести ещё одну известную спортсменку, пусть в настоящее время и приостановившую карьеру. Однако были и те, кто выступил с критикой за публикацию личной переписки. Сама Рудковская также выразила недоумение в связи с произошедшим.

«Мы с Алиной друг на друга подписаны и иногда переписываемся. Алина, например, задавала вопросы и просила дать советы по японским оздоровительным методикам, которые я рекламирую. Я не знаю, каким образом в чужие руки попала наша с ней частная переписка. И к кому вообще она попала, кто ей завладел. Надеюсь, это произошло не под дулом пистолета и не с вырванным из рук телефоном», — сказала Рудковская.

В активную фазу конфликт между командами Тутберидзе и Плющенко вступил в конце 2019 года. Тогда в эпицентре также оказалась Загитова, объявившая о временном уходе из спорта. Двукратный олимпийский чемпион выразил мнение, что пауза в выступлениях может быть связана с желанием спортсменки «определиться с тренерами», и не исключил, что та может последовать примеру Евгении Медведевой и перейти к другому специалисту.

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На это жёстким образом отреагировали в лагере Тутберидзе, опубликовав сообщение на своей странице в Instagram. В нём было сказано, что Плющенко не воспитал ни одного известного спортсмена, поэтому тренером его «никак нельзя назвать». Кроме того, уже тогда ему были предъявлены обвинения в попытке «купить» готовых фигуристов, в частности Загитову. Отмечалось, что ради её привлечения Евгений пытался унизить своих конкурентов, но в итоге это не дало результатов.

Судя по словам Рудковской, в команде Плющенко к таким вещам относятся гораздо проще. Она выразила мнение, что Загитова сама вправе решать, где и под чьим руководством ей тренироваться. Кроме того, продюсер заверила, что сама никогда бы не стала публиковать чужую переписку.

«Алина не крепостная, она уже взрослая девочка, совершеннолетняя. С недавних пор ведущая на телевидении. Ни на каких соревнованиях в данный момент не заявлена. Какие вопросы? Жизнь только на фигурном катании не заканчивается, по крайней мере у меня. У меня есть своя версия всех переписок, но я публиковать её точно никогда и нигде не буду, так как я законопослушный гражданин. Досадно, что есть такие безграмотные граждане, для которых законы не писаны. Надеюсь, статью 138 Уголовного кодекса РФ штабу их юристы разъяснят. В перерывах между их тренировками», — добавила Рудковская.

При этом супруга Плющенко выразила мнение, что обеим сторонам необходимо прекратить конфликтовать и заняться воспитанием фигуристов высочайшего уровня. Она также не стала исключать, что в случае соответствующего предложения позволила бы своему сыну Александру выступить на шоу Тутберидзе.

«Как мы знаем по Жене Медведевой, всё невозможное возможно. Если её (Тутберидзе. — RT) штаб предложит интересный рекламный контракт моему сыну — я дам хорошие проценты. Я открыта! Не в курсе, кого там в команде штормит сильнее всех. Но надо уже всем расслабиться и жить мирно. Тренировать, а не интриговать», — отметила Рудковская.

Впоследствии сам Плющенко прокомментировал ситуацию с публикацией личной переписки Загитовой и Рудковской. Он не только выразил недоумение в связи со сложившейся ситуацией, но пригрозил ответными мерами.

«Снова работаем и никого не трогаем! Штаб, а штаб, вы там совсем ку-ку? Вот вас там штормит! Мне сделать ответный шаг, чтобы вам наконец-то стало стыдно за все ваши действия?!» — написал Плющенко в Instagram.

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Стоит отметить, что напряжённость в отношениях между Плющенко и Тутберидзе нарастает на протяжении полутора лет. Один из первых эпизодов произошёл в феврале 2019 года, когда Плющенко поддержал специалиста Александра Волкова и поставил под сомнение профессиональные качества коллеги. Он выразил недоумение, что Этери считают «супертренером», несмотря на отсутствие в её коллективе взрослых фигуристов.

Окончательно отношения между двумя лагерями испортились в 2020 году, когда в группу Плющенко поочерёдно перешли сначала бронзовая медалистка чемпионата Европы Александра Трусова, а затем и золотая — Алёна Косторная. Оба случая вызвали серьёзный резонанс и сопровождались не самыми приятными комментариями со стороны бывших наставников.

Так, хореограф команды Тутберидзе Алексей Железняков предельно негативно оценил решение Трусовой сменить коллектив и назвал его «предательством». Что касается Косторной, то на этот раз подробности ситуации рассказала сама Тутберидзе. Она отметила, что Алёна выдвинула ряд требований, которые не устраивали тренерский штаб. В частности, фигуристка предоставила список коллег, с которыми не хотела выходить на лёд. Кроме того, действующая чемпионка Европы договорилась о начале работы с Плющенко ещё в мае, но уведомила наставницу лишь в конце июля.