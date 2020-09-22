Плющенко бросил вызов критикам программ Трусовой с четверными прыжками

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, а ныне тренер Евгений Плющенко прокомментировал критику в отношении выступления Александры Трусовой на открытых прокатах в Москве.

«Рассчитываем добавить тройной аксель вместо двойного, а кроме этого, у нас запланирован ещё и четверной сальхов, Саша прекрасно его делает», — сказал Плющенко в интервью RT.

При этом он сказал, что в ходе открытых прокатов Трусова выполнила далеко не всё, что было задумано.

«Технически, понятное дело, тот же лутц можно было спокойно выезжать, но за это я не переживаю, говорю про хореографию. Разумеется, я читал комментарии из серии «ничего нового: разбег, прыжок, разбег, прыжок». Но вы идите и сделайте четверные прыжки как-то по-другому. Это невозможно», — заключил Плющенко.

Кроме того, специалист считает, что у Косторной уникальные хореографические возможности.