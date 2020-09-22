Рудковская предлагала Загитовой перейти в академию Плющенко

Известный продюсер, супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко предлагала фигуристке Алине Загитовой перейти в академию её мужа.

Скриншот переписки опубликован на Instagram-странице группы Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируется Загитова.

«Никто никого не переманивает?» — подписала команда Тутберидзе пост.

«Алиночка, привет. Евгений Викторович просил тебе передать, что он тебя очень ждёт и я тоже. В ноябре мы открываем наш каток в Московской области, а в марте и в Москве. Льда будет много, специалистов тоже. Много иностранцев. Мы открыты и на связи», — написала Рудковская Загитовой.

В ответ олимпийская чемпионка поблагодарила за предложение и добавила, что остается со своим нынешним наставником.

Ранее Плющенко рассказал о прыжках Трусовой и будущем Медведевой.