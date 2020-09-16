Ничего личного, просто бизнес: почему возвращению Медведевой к Тутберидзе не стоит удивляться

Возвращение двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой к своей бывшей наставнице Этери Тутберидзе не является чем-то из ряда вон выходящим в свете последних событий. От возобновления сотрудничества, даже если оно окажется краткосрочным, выигрывают не только фигуристка и специалист, но и её последний тренер Брайан Орсер, а также ФФККР.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева возвращается к своему бывшему тренеру Этери Тутберидзе: неофициальная новость взорвала информационное пространство. Вряд ли в мире фигурного катания мог найтись человек, который в здравом уме рискнул бы предположить подобное после всех тех драм, которые имели место в отношениях между знаменитой наставницей и её бывшей подопечной.

«По сути, в «Хрустальном» сейчас мало что осталось. А Жене нужен тренер здесь и сейчас. Поэтому, если честно, я не удивлюсь такому решению. Когда цели совпадают, договориться можно всегда», — написал мне близкий к семье Медведевых человек в тот момент, когда новость погрузила болельщиков в глубокий шок.

Парадокс, но, если отбросить эмоции, налицо остаётся факт: если решение Медведевой вернуться к Тутберидзе состоится, от него выиграют все. Для Жени это прежде всего действительно возможность обрести тренера.

Неслучайно, комментируя выступления двукратной чемпионки мира на открытых прокатах в «Мегаспорте», Евгений Плющенко сказал: «Будь ты олимпийский чемпион, чемпион мира — тренер нужен всегда. Кто-то должен смотреть на тебя со стороны, видеть ошибки, направлять, а главное — фигуристу постоянно нужна опора».

Сейчас уже понятно, что такой опорой для Медведевой не сумела стать Татьяна Тарасова, помогавшая фигуристке в процессе её тренировок в ЦСКА. Красноречивым был уже тот факт, что в ходе прокатов коротких программ в «Мегаспорте» Тарасова не находилась с Медведевой у борта, а в день произвольных выступлений она не явилась на каток вообще.

Женя же оба дня выходила на старт в сопровождении телефонного изображения своего канадского наставника Брайана Орсера, что было рассчитано скорее на телевизионную картинку, нежели на реальное руководство процессом.

Вернувшись в «Хрустальный», Медведева получает возможность жить в двух шагах от катка, находиться в руках специалистов, знающих её с детства, и реальную конкуренцию, к которой спортсменка тоже приучена с юности и которой ей явно не хватало в последние пару лет.

Для Тутберидзе Женя — джокер, счастливый билет, возможность разом заткнуть все рты, начав работать со взрослой, сложившейся спортсменкой. Прежние обиды в этой ситуации выглядят сущей ерундой: давно известно, что в любой игре, где высоки ставки, не может быть ни друзей, ни врагов — есть только интересы.

И уж тем более тренер окажется в плюсе, если сумеет вернуть Медведевой прежнюю стабильность. В сочетании с очень удачными программами (однозначно лучшими в этом сезоне среди всех, что продемонстрировали в минувшие выходные российские одиночницы) двукратная чемпионка мира может вернуться в обойму сборной даже без четверного прыжка.

Более того, выбранный для перехода момент выглядит особенно удачным в том плане, что любое выступление без падений и бабочек в сравнении с тем, что Медведева показала на прокатах, будет выглядеть колоссальным успехом.

Российская федерация фигурного катания (ФФККР) здесь тоже в плюсе: всегда спокойнее, когда спортсмены находятся дома. В условиях пандемии это становится особенно актуальным. Плюс — экономия средств. Возможно, значительная.

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В выигрыше здесь даже Брайан Орсер. Ведь как ни крути, именно его работа привела к тому, что Медведева до сих пор остаётся одной из самых популярных и востребованных фигуристок мира, что она по-прежнему хочет кататься и в тренировочном плане сохраняет способность ставить перед собой высокие цели. По сути, именно Орсер благополучно провёл российскую спортсменку через пубертат без потери мышечных и скоростных качеств, сделал её призёром чемпионата мира, а значит — честь ему и хвала.

Кроме того, за всё то, что было вложено канадцем и его тренерским штабом в российскую спортсменку — время, силы и эмоции, — с ним расплатились сполна. Как и со всеми другими тренерами и специалистами школы. В западном мире, где не принято истерить по поводу переходов атлетов от одного наставника к другому, главное — репутация и деньги. Всё остальное вторично.

Единственный вопрос, которым стоит задаться, заключается в том, сумеет ли Медведева выдержать нагрузки и стресс, от которых когда-то избавилась, перебравшись от Тутберидзе к Орсеру. В ходе прокатов фигуристку, по словам Тарасовой, сильно беспокоила спина, из-за чего последние две недели тренировок в ЦСКА получились порядком скомканными.

Первый соревновательный старт у Евгении запланирован на конец текущей недели и, даже если новый тренерский штаб посчитает нужным отказаться от выступления, перенеся внутрироссийский дебют на более поздний срок, проблема не исчезнет. К тому же в «Хрустальном» не слишком принято делать спортсменкам поблажки из-за того, что у них что-то болит. И есть опасение, что работать на равных с 15-летними детьми, то есть на износ, двукратная чемпионка мира уже не сможет.

Есть, конечно, ещё один вариант: что возвращение в некогда родные стены — это та же самая временная «передержка», которая была у Медведевой в ЦСКА. В конце концов, Женя по-прежнему официально приписана к клубу «Самбо-70» и, если отбросить личное, гораздо логичнее готовиться к сезону там, где ты имеешь на это все права, нежели находиться на чужом катке в статусе «приживалки». Если это так, то впору констатировать, что глобально в жизни Медведевой ничего не изменилось.

Ну и, наверное, стоит пожалеть фанатов, сделавших целью своего существования противостояние Жени с бывшим тренером и травлю спортсменки в интернете всеми доступными способами. Как они теперь жить-то будут, бедные…