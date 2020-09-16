Губерниев о возвращении Медведевой к Тутберидзе: всё определит результат

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на информацию о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«Евгения Медведева возвращается к Этери Тутберидзе? В спорте можно в одну реку войти дважды! Всё определит результат! Если Женя вновь окажется на золотом пьедестале, всё было не зря, и даже уход к иностранному тренеру! А какая движуха для болельщиков и журналистов, популярность вида спорта!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером. 16 сентября появилась информация, что Медведева вернулась к российскому специалисту.

Ранее депутат Ирина Роднина отреагировала на возвращение Медведевой в группу Тутберидзе.