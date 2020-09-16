Роднина отреагировала на возвращение Медведевой в группу Тутберидзе

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Госдумы России Ирина Роднина прокомментировала информацию о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«Переход Медведевой? Они сами определят, правильно это или нет. Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус… Наверное, что-то накладывает свои отпечатки», — цитирует Роднину Sport24.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.

Ранее генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Медведева уже провела первую тренировку у Тутберидзе.