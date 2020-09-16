Роднина отреагировала на возвращение Медведевой в группу Тутберидзе
- РИА Новости
«Переход Медведевой? Они сами определят, правильно это или нет. Сейчас сложная ситуация, будут соревнования или нет. Я понимаю, что есть проблемы нахождения в Канаде. Этот коронавирус… Наверное, что-то накладывает свои отпечатки», — цитирует Роднину Sport24.
20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.
После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.
Ранее генеральный директор центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев заявил, что Медведева уже провела первую тренировку у Тутберидзе.