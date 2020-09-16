Лайшев заявил, что Медведева уже провела первую тренировку у Тутберидзе
- РИА Новости
«Евгения Медведева уже начала тренироваться в «Хрустальном». Первая тренировка Жени состоялась сегодня», — цитирует Лайшева РИА Новости.
20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.
После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.
Ранее Инна Гончаренко заявила, что решение Медведевой о возвращении в группу Тутберидзе выглядит рационально.