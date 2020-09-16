Гончаренко: решение Медведевой о возвращении в группу Тутберидзе выглядит рационально

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко прокомментировала информацию о возвращении фигуристки Евгении Медведевой в группу Этери Тутберидзе.

«Если это достоверная информация, в этом есть рациональное зерно, учитывая разговоры о повышении возрастного ценза. Девочки начинают смотреть в будущее, а оно не бывает без прошлого. Если у Жени были удачи у Этери Тутберидзе, вполне логично, что она, оценив ситуацию, решила вернуться туда, где был успех. Если это свершится, могу пожелать только удачи», — цитирует Гончаренко ТАСС.

По её словам, многое будет зависеть от того, насколько возвращение Медведевой скажется на Тутберидзе в психологическом плане. Гончаренко считает, что это будет очень сложный процесс.

20-летняя Медведева является двукратной чемпионкой мира и Европы, также она выиграла серебряную медаль Олимпиады 2018 года.

После ОИ-2018 россиянка ушла из группы Тутберидзе и начала работать с канадским тренером Брайаном Орсером.

Ранее в «Хрустальном» подтвердили, что Медведева вернётся в группу Тутберидзе.