«Нам с Тарасовой вдвоём очень комфортно»: что рассказала фигуристка Медведева на открытой тренировке в Москве

Фигуристка Евгения Медведева провела в Москве массовую зарядку в рамках проекта «Спорт — норма жизни», послом которого она является. В тренировке приняли участие около 50 человек, которые могли пообщаться и сфотографироваться с двукратной чемпионкой мира. По окончании мероприятия она рассказала о своём непростом графике, посвятила в планы на предстоящий сезон, а также поделилась впечатлениями от работы с Татьяной Тарасовой.

Министерство спорта дало старт федеральному проекту «Спорт — норма жизни», призванного повысить физическую активность среди населения страны. В торжественном мероприятии, посвящённом проекту, приняли участие министр спорта Олег Матыцин и двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, ставшая первым послом программы.

Спортсменка провела показательную зарядку в Москве для всех желающих. Вместе с ней на событии присутствовала и её мама Жанна.

«Давайте вспомним, что спорт объединяет многие семьи, в некоторых он даже передаётся из поколения к поколению, это здорово. Я рада находиться здесь, быть первым послом нового движения. Это потрясающий проект, надеюсь, что совсем скоро многие будут заниматься спортом ежедневно и заботиться о своём здоровье», — сказала Медведева на церемонии открытия.

Матыцин пояснил, что выбор на серебряную медалистку Пхёнчхана-2018 пал не случайно. По его словам, она не только является заслуженной фигуристкой, но и примером правильного образа жизни. При этом он выразил надежду на то, что в будущем ещё больше именитых атлетов присоединятся к движению.

В общей сложности зарядку посетили около 50 человек разных возрастов. Многие из них с удовольствием повторяли движения за Медведевой. Она показала комплекс своих любимых упражнений, которые обычно делает в качестве утренней разминки и перед выходом на лёд. В конце все желающие могли получить автограф или сфотографироваться со спортсменкой.

В заключение она вновь отметила значимость физической культуры в повседневной жизни.

«Я часто сижу в интернете и всё больше замечаю, как люди между собой обсуждают вопросы физической формы, пытаются проводить зарядку, даже сидя в офисном кресле. Здорово, что они задумываются о таких вещах, это очень важно. Именно поэтому я с удовольствием поддерживаю это движение», — объяснила Медведева.

Интересно, что сразу после мероприятия фигуристка отправилась на тренировку.

«У меня всегда плотный график, ничего не меняется. Что касается поиска своего тела, о котором я говорила в прошлом году, то на данный момент он завершён. Я примерно понимаю, что ему нужно, начала намного лучше его чувствовать. Но совершенствование продолжается», — призналась она.

Напомним, что в настоящий момент Медведева занимается в Москве под руководством заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой, но вернётся в Канаду после возобновления авиасообщения между странами.

АГН «Москва»

© Андрей Никеричев

Накануне она опровергла слухи о том, что намерена перейти в группу Евгения Плющенко вслед за Александрой Трусовой и Алёны Косторной, прекративших сотрудничество с Этери Тутберидзе. Спортсменка призвала болельщиков и журналистов «прекратить вакханалию», так как она «нашла своё место в жизни».

«Конечно, Татьяна Анатольевна мне тоже дала новые упражнения, но всеми секретами делиться не буду. Она потрясающая женщина, это всё, что я сейчас могу сказать, большая работяга. Впервые мы работаем так плотно, но думаю, нам вдвоём очень комфортно. Брайан Орсер всегда находится на связи, иногда бывает, что со мной на тренировке одновременно находятся оба специалиста», — поделилась впечатлениями Медведева.

Что касается дальнейших планов, то двукратная чемпионка мира не стала отвечать на вопрос, в каких соревнованиях будет участвовать, лишь подчеркнув, что намерения завершать карьеру у неё нет.

«Все прекрасно знают, что я действующая спортсменка. Соответственно, это подразумевает участие в соревнованиях. Поэтому я вхожу в сезон, хоть он и будет не такой, к какому мы привыкли. Все программы уже готовы, в моей жизни ничего не поменялось», — рассказала фигуристка.

На вопрос, касающийся фигурного катания, пришлось ответить и Матыцину. Дело в том, что в одном из интервью Плющенко выразил желание переговорить с министром спорта по поводу перехода Косторной. Чемпионка Европы 2020 года не успела официально перейти в его академию до закрытия трансферного окна, поэтому ей пришлось остаться в школе «Самбо-70».

«Я готов встретиться с Плющенко, но это не предмет диалога с Министерством спорта. Это исключительно вопрос взаимоотношений внутри федерации, которая является очень компетентным органом. Я надеюсь, что под её руководством все вопросы между специалистами будут решены. Мы же не регулируем отношения между школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», — пояснил Матыцин.