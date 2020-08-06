Киселёв: мы просто выпихиваем Тутберидзе из России в США

Короткая ссылка
Известный телеведущий Дмитрий Киселёв поделился мнением об уходе фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
Киселёв: мы просто выпихиваем Тутберидзе из России в США
  • РИА Новости

«Гнусная история по отношению к лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Её школу буквально ограбили: соблазнили сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а затем — ювелирно выточенную Косторную. Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем её из России в США, где она и начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда её новые фигуристки, но уже под звёздно-полосатым флагом, будут занимать пьедесталы? Стыдно», — написал Киселёв на своём Telegram-канале. 

В нынешнее межсезонье школу Тутберидзе покинули ведущие фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, перейдя в академию Плющенко.

Ранее Матыцин заявил о готовности встретиться с Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить