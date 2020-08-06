Киселёв: мы просто выпихиваем Тутберидзе из России в США

Известный телеведущий Дмитрий Киселёв поделился мнением об уходе фигуристок Александры Трусовой и Алёны Косторной от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Гнусная история по отношению к лучшему тренеру планеты Этери Тутберидзе. Её школу буквально ограбили: соблазнили сначала выращенного с нуля тренера Розанова и сконструированную вручную русскую ракету Трусову, а затем — ювелирно выточенную Косторную. Горько, абсурдно, но факт, что сама Тутберидзе не имеет возможностей поддерживать своих чемпионов на Родине. Страшно, что мы просто выпихиваем её из России в США, где она и начинала карьеру. Как мы будем выглядеть, когда её новые фигуристки, но уже под звёздно-полосатым флагом, будут занимать пьедесталы? Стыдно», — написал Киселёв на своём Telegram-канале.

В нынешнее межсезонье школу Тутберидзе покинули ведущие фигуристки Александра Трусова и Алёна Косторная, перейдя в академию Плющенко.

Ранее Матыцин заявил о готовности встретиться с Плющенко.