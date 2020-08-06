Матыцин: готов встретиться с Плющенко, но переходы фигуристов не предмет диалога с Минспортом

Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на желание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести встречу с целью добиться разрешения на перевод фигуристки Алёны Косторной из школы «Самбо-70» в его академию.

«Я готов встретиться с Плющенко, но это не предмет диалога с Министерством спорта. Это исключительно вопрос взаимоотношений внутри федерации. Федерация является очень компетентным органом. Я надеюсь, между тренерами под руководством федерации все вопросы будут решены. Мы же не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», — цитирует Матыцина «Чемпионат».

Фигуристка Алёна Косторная перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе после закрытия трансферного окна, вследствие чего федерация обязала спортсменку продолжить выступать в качестве представительницы школы «Самбо-70».

Ранее Медведева опровергла слухи о переходе к Плющенко.