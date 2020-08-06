Матыцин: готов встретиться с Плющенко, но переходы фигуристов не предмет диалога с Минспортом

Короткая ссылка
Министр спорта России Олег Матыцин отреагировал на желание двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко провести встречу с целью добиться разрешения на перевод фигуристки Алёны Косторной из школы «Самбо-70» в его академию.
Матыцин: готов встретиться с Плющенко, но переходы фигуристов не предмет диалога с Минспортом
  • © РИА Новости / Владимир Песня

«Я готов встретиться с Плющенко, но это не предмет диалога с Министерством спорта. Это исключительно вопрос взаимоотношений внутри федерации. Федерация является очень компетентным органом. Я надеюсь, между тренерами под руководством федерации все вопросы будут решены. Мы же не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», — цитирует Матыцина «Чемпионат».

Фигуристка Алёна Косторная перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе после закрытия трансферного окна, вследствие чего федерация обязала спортсменку продолжить выступать в качестве представительницы школы «Самбо-70».

Ранее Медведева опровергла слухи о переходе к Плющенко.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить