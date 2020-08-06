Матыцин: готов встретиться с Плющенко, но переходы фигуристов не предмет диалога с Минспортом
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«Я готов встретиться с Плющенко, но это не предмет диалога с Министерством спорта. Это исключительно вопрос взаимоотношений внутри федерации. Федерация является очень компетентным органом. Я надеюсь, между тренерами под руководством федерации все вопросы будут решены. Мы же не регулируем отношения между тренерскими школами и не регламентируем переходы от одного тренера к другому», — цитирует Матыцина «Чемпионат».
Фигуристка Алёна Косторная перешла к Плющенко из группы Этери Тутберидзе после закрытия трансферного окна, вследствие чего федерация обязала спортсменку продолжить выступать в качестве представительницы школы «Самбо-70».
Ранее Медведева опровергла слухи о переходе к Плющенко.