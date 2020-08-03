Первая любовь Медведевой, сравнение Трусовой с бультерьером и имя дочери Липницкой: что обсуждают в фигурном катании

Евгения Медведева раскрыла тайну своего показательного номера двухлетней давности, а Александра Трусова анонсировала выход фильма о себе. Елизавета Туктамышева начала отрабатывать четверной сальхов, а Софья Самодурова выиграла спор у массажиста, исполнив аксель на тренировке. Юлия Липницкая раскрыла имя новорождённой дочери, а Татьяна Навка провела выходные в музее. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Фильм о Трусовой и критика номера Туктамышевой

Несмотря на то, что Александра Трусова только начинает свой путь во взрослом фигурном катании, она уже по праву может считаться звездой этого спорта. В скором времени болельщики смогут узнать о ней больше — на телевизионные экраны выйдет документальный фильм «Александра Трусова в четыре оборота». В съёмках приняли участие её наставник Евгений Плющенко, тренер Олег Васильев и экс-фигуристка Елена Радионова.

Авторы обещают, что, помимо прочего, лента расскажет об уходе спортсменки от Этери Тутберидзе. Пока же известна лишь часть этой истории.

«Считаю, что нормально тренироваться у разных специалистов. Почему-то я же не могу откатать чисто! Поэтому мы решили, что надо попробовать у Евгения Викторовича. Он сам катал с четвертными и, может быть, знает, как это сделать», — цитирует Трусову «Матч ТВ».

Тем временем, сам Плющенко продолжает хвалить новую подопечную. Он признал, что сотрудничество со столь перспективной фигуристкой предполагает большую ответственность. В то же время ему интересно наблюдать за её развитием. Также специалист особо отметил бесстрашие Трусовой.

«Могу сравнить её с бультерьером, который идёт в атаку. Это потрясающее качество! Она работяга, труженица. В тренировочном процессе у нас схожие характеры. Сейчас мы много работаем над скольжением, катанием и артистичностью. Это то, чего не хватало спортсменке раньше. Она хочет исполнить пять четверных прыжков в одной программе, обязательно аксель в три с половиной оборота», — рассказал Плющенко.

Серьёзно готовится к новому сезону и Елизавета Тукатмышева. Неудачное исполнение четверного тулупа на последнем чемпионате России в Красноярске не остановило девушку. Она не оставила надежду усилить свой арсенал элементов. На этот раз фигуристка взялась за сальхов в четыре оборота.

«Сложно, конечно, ничего не скажешь. Скручиваюсь, но чистого выезда пока не было. Но это ожидаемо. Никто в розовых очках не пребывал», — приводит слова Туктамышевой «Спорт день за днём».

Некоторое время назад чемпионка мира 2015 года объявила об окончании работы над новой произвольной программой. Процесс под руководством Юрия Смекалова проходил в онлайн-формате, и в нём активное участие принимали болельщики. Однако идея понравилась далеко не всем. Известный хореограф Илья Авербух предположил, что такая задумка не может быть нежизнеспособной.

«Это очень интимная и точечная работа, когда ты один на один с дыханием спортсмена. Вы погружаетесь в музыку, хореография идёт от того, как и что выполняет спортсмен, как движения смотрятся на льду. История с Туктамышевой немножко похожа на попытку развлечения во время карантина из-за коронавируса, уж извините», — поделился мнением Авербух.

Тем временем Туктамышева продолжила рассказывать о том, как проходят сборы группы Алексея Мишина в Кисловодске. На этот раз она показала, что будет, если согласиться на пари с фигуристкой. Софья Самодурова поспорила с массажистом команды Дмитрием, что выполнит на тренировке аксель. Спортсменка спор выиграла, а проигравшему пришлось падать плашмя в яму с водой.

Подробностями жизни на сборах поделился и бронзовый призёр чемпионата России в танцах на льду Джонатан Гурейро. По его словам, единственными гостями подмосковной базы в Новогорске являются допинг-офицеры, так как из-за пандемии коронавируса другие визиты строго запрещены.

«Выезжать можно, поскольку сборы иногда длятся по два месяца, и есть у некоторых перерывы, но когда ты возвращаешься обратно на базу, нужно отсидеть обсервацию, дождаться отрицательного теста. Поэтому многие этого не делают, это трата тренировочных дней», — рассказал Гурейро.

Недомогание Загитовой и новый опыт Козловского

На днях подошли к концу сборы группы Тутберидзе в Новогорске. На фотографии с одного из последних занятий внимательные болельщики заметили отсутствие Алины Загитовой. Оказалось, что она приболела и была вынуждена несколько дней провести на карантине. Отмечается, что поводов для беспокойства нет и чемпионка мира 2019 года уже находится дома.

В межсезонье Загитова не только тренировалась, но и освоила гольф. При этом некоторые мечтают увидеть фигуристку и в других видах спорта. Так, нападающий юниорской сборной России Марат Хуснутдинов в шутку поинтересовался, когда она попробует свои силы в хоккее. В ответ фигуристка заявила, что такой опыт у неё уже есть.

Новую дисциплину для себя открыл и чемпион Европы 2020 года в парном катании Дмитрий Козловский. Он взял в руки ракетку и провёл теннисный матч.

«Теннис — настоящее открытие для меня! Круто, захватывающе, интересно и динамично! Отдых для души. Теперь с особым вниманием начинаю следить за игрой лучших ракеток мира на самых значимых турнирах», — поделился впечатлением Козловский.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева нечасто делится подробностями жизни вне катка и раскрывает чувства. Но на этот раз она решила раскрыть тайну своего показательного номера сезона-2018/19 под композицию Людовико Эйнауди.

«Experience был о моих первых отношениях. О боли, которую испытываешь, когда любимый человек покидает тебя в самое сложное в твоей жизни время, и ты понимаешь, что для него это была лишь игра, затеянная для того, чтобы почувствовать себя лучше. Это номер о том, как тяжело терять кого-то, а также о том, какой гнев и беспомощность при этом ощущаешь. У номера несколько концовок — в зависимости от текущего состояния тех отношений. Но у моего последнего выступления концовка была грустной», — призналась Медведева.

Сразу у двух отечественных фигуристок появился новый повод для гордости. Японское издание Menjoy составило список самых красивых россиянок. В него вошли Загитова и её коллега по группе Тутберидзе Анна Щербакова, а также теннисистка Мария Шарапова и модели Ирина Шейк и Наталья Водянова.

Поход Навки в музей и неудавшийся роман Ягудина

В конце июня Юлия Липницкая и фигурист Владислав Тарасенко стали родителями. 27 июля их дочери исполнился месяц, и в честь этого события олимпийская чемпионка Сочи-2014 поделилась первой фотографией счастливого семейства, а также раскрыла имя ребёнка. Девочка получила имя Каталина.

Тем временем Татьяна Навка показала своей дочери Надежде музей им. А. С. Пушкина. Они посетили выставку, посвящённую Древнему Египту, и остались под впечатлением.

«Интересная экспозиция: завораживающие мумии, таинственные саркофаги, необычные рисунки, древние статуэтки, сосуды размером с человека, монетки, папирусы и увлекательный рассказ о древней цивилизации заинтересовали Надюшу. Безумно интересно и познавательно! А сам зал оформлен архитектурными элементами, характерными для древнеегипетского храма, что помогает создавать атмосферу полного погружения в культуру», — написала отзыв Навка.

Ирина Слуцкая тоже решила окунуться в прошлое, хотя и не такое далёкое. Любителям фигурного катания хорошо известна история победы Ирины Родниной и Александра Зайцева на чемпионате мира 1973 года, когда во время выступления пары выключилась музыка. Однако не многие помнят, что подобная ситуация произошла и с двукратной чемпионкой мира в 2001 году на турнире в канадском Ванкувере. Несмотря на неприятный инцидент и вызванное им волнение спортсменка не допустила ошибок и заняла второе место.

«Это очень тяжело. Ты настраиваешься морально, готовишься к выходу, сосредотачиваешься, собираешь свою волю в кулак. И тут раз! И всё обрывается! Сказать, что я переволновалась, — это ничего не сказать. Но я понимала, что нужно бороться до конца. Если сейчас не выполню элемент, то улечу очень и очень далеко. Потому что это чемпионат мира. Потому что это Канада. Потому что это другой континент, где все против нас», — призналась Слуцкая.