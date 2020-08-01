Канделаки назвала причину ухода Косторной от Тутберидзе к Плющенко

Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки высказалась о переходе фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.

«Я, конечно, прочитала уже множество комментариев и слухов об этом переходе, но, мне кажется, как и в случае с Александрой Трусовой, здесь можно сделать один важный вывод: топовые фигуристки стали заранее задумываться о том, как они видят свою карьеру за пределами Олимпиад и других международных соревнований. Вряд ли их можно за это винить», — написала Канделаки в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что Илья Авербух поддержал Тутберидзе после ухода Косторной.