Авербух поддержал Тутберидзе после ухода Косторной

Вице-чемпион Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух высказал мнение об уходе Алёны Косторной от тренера Этери Тутберидзе.

Свой комментарий он оставил под постом специалиста в Instagram, посвящённом расставанию с воспитанницей.

«Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали? Считаю, что Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик, и говорю: труд и вера поможет пройти любую потерю», — написал Авербух.

Ранее новый тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, когда Косторная начнёт заниматься в его группе.