Авербух поддержал Тутберидзе после ухода Косторной

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Вице-чемпион Олимпиады по фигурному катанию Илья Авербух высказал мнение об уходе Алёны Косторной от тренера Этери Тутберидзе.
Авербух поддержал Тутберидзе после ухода Косторной
  • РИА Новости

Свой комментарий он оставил под постом специалиста в Instagram, посвящённом расставанию с воспитанницей.

«Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали? Считаю, что Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик, и говорю: труд и вера поможет пройти любую потерю», — написал Авербух.

Ранее новый тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, когда Косторная начнёт заниматься в его группе.

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