Авербух поддержал Тутберидзе после ухода Косторной
- РИА Новости
Свой комментарий он оставил под постом специалиста в Instagram, посвящённом расставанию с воспитанницей.
«Вы понимаете, что такое, когда от тебя уходит спортсмен, в которого ты вложил всего себя? Вы хоть кого-нибудь в жизни воспитали? Считаю, что Этери по-настоящему талантливый тренер, великий фанатик и труженик, и говорю: труд и вера поможет пройти любую потерю», — написал Авербух.
Ранее новый тренер спортсменки Евгений Плющенко рассказал, когда Косторная начнёт заниматься в его группе.