Плющенко рассказал, когда Косторная начнёт тренировки в его группе

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Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко рассказал о планах по работе с перешедшей в его группу чемпионкой Европы по фигурному катанию Алёной Косторной.
Плющенко рассказал, когда Косторная начнёт тренировки в его группе
  • Reuters

«Это спорт, и мы, естественно, будем работать с Алёной над четверными прыжками. Она долгое время не каталась — будем всё восстанавливать заново, будем ставить новые программы. Те, что поставили, будем менять однозначно — это будут наши программы, которые мы поставим с Сергеем Розановым, а если понадобятся хореографы, мы пригласим лучших. И мысли по поводу этих программ есть — мы с Алёной уже две недели как общаемся, и предложения по этому поводу ей уже сделаны, и они ей понравились», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что Косторная приступит к тренировкам в академии уже с 1 августа.

«И то, что Алёна хочет кататься на льду одна, — ерунда, у неё с этим нет проблем, и сегодня она мне это озвучила», — добавил специалист.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Плющенко заявил, что Косторная решила кардинально поменять команду.

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