Плющенко: Косторная решила кардинально поменять команду

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер Евгений Плющенко прокомментировал переход в его группу чемпионки Европы по фигурному катанию Алёны Косторной.

«Алёна сама изъявила желание перейти в мою группу две недели назад, она захотела кататься под моим руководством и руководством Сергея Розанова. До этого мы даже не были знакомы. Если у неё и были такие мысли раньше, то мне об этом ничего не было известно. Я не могу сказать, что её не устраивало и не устраивало ли, об этом будет лучше спросить у неё самой, я могу сказать только, что она решила кардинально поменять команду», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Он отметил, что у Косторной не было никаких особых пожеланий.

«Она просто хотела тренироваться, готовиться к Олимпиаде, она абсолютно заточена на спорт. Финансовую составляющую вопроса мы даже не обсуждали, но если что-то понадобится, возьму всё на себя — у меня есть возможность это делать, и я не скупердяй», — добавил специалист.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

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