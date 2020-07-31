Тутберидзе рассказала, почему Косторная решила сменить тренера

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала о причинах, побудивших Алёну Косторную перейти в группу Евгения Плющенко.

«Она сказала, что не может находиться на льду с определённым списком спортсменов. Мы стараемся разделять фигуристов. У нас на льду было по пять человек, и на каждого хватало времени. Да, когда их десять, я, конечно, уже не успеваю. Но у нас на льду три тренера», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Она отметила, что такое решение Косторной стало обидным для всего тренерского штаба.

«С Алёной неделя ушла на постановку, но мы могли бы это время потратить на других спортсменов, на то, чтобы воплощать другие свои творческие идеи. Конечно, это опустошает», — добавила тренер.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее Тутберидзе рассказала, когда Косторная объявила о переходе к Плющенко.