Тутберидзе рассказала, когда Косторная объявила о переходе к Плющенко

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, когда Алёна Косторная сообщила ей о своём намерении перейти в группу Евгения Плющенко.

«До 15 июля она прекрасно тренировалась, с отличным настроением восстанавливалась, готовилась к сезону», — приводит слова Тутберидзе ТАСС.

Она отметила, что за время сборов Косторной поставили короткую и произвольную программы, которые должны были произвести фурор в фигурном катании.

«Это было находкой и для неё, и для ситуации в мире. Уже 16 июля у неё было достаточно кислое настроение, потом ей нездоровилось, она не выходила на лёд, а 18-го вечером мы пообщались, Алёна сообщила о своих планах по переходу. Затем она покинула базу, сославшись на проблемы со здоровьем», — добавила тренер.

В минувшем сезоне 16-летняя Косторная выиграла чемпионат Европы, а также победила в финале серии Гран-при. Кроме того, она завоевала серебро чемпионата России и установила мировые рекорды в короткой программе (85,45 балла) и по сумме двух прокатов (247,59).

Ранее сообщалось, что Косторная отказалась комментировать свой уход от Тутберидзе.