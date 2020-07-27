Игра Загитовой в гольф, прыжок с шестом Загорски и встреча Сотниковой и Баринова: как фигуристы проводят межсезонье

Алина Загитова провела тренировку по гольфу, а Элизабет Турсынбаева спела популярную песню, аккомпанируя себе на синтезаторе. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро попробовали свои силы в лёгкой атлетике, а Елизавета Туктамышева похвасталась красным дипломом. Аделина Сотникова встретила на отдыхе полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова, а Ирина Слуцкая примерила на себя мужской образ. Чем занимаются фигуристы в межсезонье — в материале RT.

Последний ЕГЭ Загитовой и музыкальный талант Турсынбаевой

В межсезонье спортсмены не только готовятся к предстоящим стартам, но и занимаются тем, на что у них обычно не хватает времени, — проводят время с семьёй, путешествуют или осваивают новые хобби. Фигуристка Алина Загитова предпочитает активный отдых, поэтому прошлые выходные провела в тверском гольф-клубе, где потренировалась под руководством главного тренера сборной России Игоря Ивашина.

Чемпионка мира 2019 года может позволить себе расслабиться, так как на днях сдала свой последний выпускной экзамен — ЕГЭ по биологии. Теперь ей предстоит поступление в Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ). Фигуристка не раз говорила, что после завершения карьеры намерена стать тренером.

Ещё одной значительной частью внесоревновательной жизни популярной спортсменки являются съёмки для различных изданий и участие в рекламных кампаниях. Обычно сам процесс скрыт от посторонних глаз, однако порой он оказывается забавнее результата. Фигуристка показала, как проходила фотосессия для февральского номера журнала Tatler, в которой помимо неё принимали участие Александра Трусова, Алёна Косторная и Анна Щербакова.

А в конце июля Загитова вместе с Этери Тутберидзе появится на обложке немецкого журнала о фигурном катании Pirouette.

Не теряет времени зря и серебряная медалистка чемпионата мира 2019 года Элизабет Турсынбаева, пропускавшая прошлый сезон из-за травмы. Она спела несколько песен известного британского певца Гарри Стайлза, аккомпанируя себе на синтезаторе.

«Простите, соседи», — пошутила казахстанская фигуристка.

Танцевальная пара Тиффани Загорски и Джоанатан Гурейро воспользовалась тем, что их сборы проходят на многофункциональной спортивной базе в Новогорске, и присоединилась к легкоатлетической команде. Под присмотром коллег они попробовали себя в метании копья и прыжках с шестом.

Красный диплом Туктамышевой и необычная встреча Медведевой

Если Загитовой только предстоит поступление в вуз, то Елизавета Туктамышева в этом году окончила бакалавриат Национального государственного университета физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта. И не просто окончила, а с красным дипломом. Чемпионка мира 2015 года призналась, что провела там незабываемые четыре года, а также поблагодарила преподавателей и однокурсников.

Тренер Туктамышевой Алексей Мишин также удостоился награды за свои труды. В санкт-петербургском Музее спортивной славы СКА состоялась торжественная церемония, на которой ему вручили медаль «За спортивные заслуги».

Тем временем Евгения Медведева основательно готовится к новому сезону, в чём ей помогает известный специалист Татьяна Тарасова. Основной наставник фигуристки Брайан Орсер сообщил, что тренер занимается постановкой короткой программы.

Позднее и сама Тарасова рассказала о сотрудничестве с временной подопечной. По её словам, оба номера уже готовы, поэтому сейчас идёт отработка короткой программы.

«Женя полностью восстановила все свои элементы, находится в хорошей форме, работает много и с большим желанием, как всегда, наверное, потому что я с ней никогда не работала. А сейчас помогаю как могу. Стараемся», — приводит слова Тарасовой РИА Новости.

Трудолюбия Медведевой действительно не занимать, об этом говорят многие работавшие с ней специалисты. Сама фигуристка считает, что в этом «виноват» её знак зодиака.

«Мои познания в этой сфере не то чтобы очень глубоки, но у меня много друзей и знакомых, которые говорят: «А, это всё потому, что ты Скорпион». И я думала: а в чём, собственно, особенности скорпионов? Слышала, что мы всегда упрямые — это есть, из-за этого иногда бывает сложно. Говорят, под этим знаком хорошо живётся военным, хирургам и спортсменам. Что ж, подтверждаю, живётся точно хорошо», — заявила Медведева в интервью «Команде России».

Вместе с тем двукратная чемпионка мира слывёт любительницей животных. Дома у неё живёт французский бульдог по кличке Джерри, а недавно она познакомилась с необычным корги.

«Очень важный пост! Пёсель в сомбреро!» — написала Медведева в Instagram.

Четверной тулуп Савченко и новая внешность Слуцкой

В связи с пандемией коронавируса в мире старт многих спортивных соревнований, намеченных на осень и зиму, по-прежнему остаётся под вопросом. И хотя Международный союз конькобежцев (ISU) уже определился с соревновательным графиком, отмена юниорского Гран-при вызывает опасения по поводу турнира для спортсменов, вышедших из этого возраста.

Чемпионка мира 1999 года Мария Бутырская предположила, что такая судьба может постичь и чемпионат мира, а двукратный призёр Олимпийских игр Александр Жулин признался, что настроен пессимистично относительно сложившейся ситуации.

«Просто не знаю, как это разруливать. Я бы не делал далекоидущих выводов. Олимпиаду, которая должна быть в 2022 году, хотя бы в 2023-м увидеть. Надо сконцентрироваться на внутренних соревнованиях, сделать их более зрелищными, значимыми», — цитирует Жулина «Чемпионат».

Завершившим карьеру фигуристам не приходится переживать по поводу отмены долгожданных соревнований, однако и они стараются поддерживать себя в форме. Ещё неделю назад 36-летняя Алёна Савченко хвасталась тройным акселем, который она исполнила на удочке во время тренировки. Теперь же в её арсенале появился и четверной тулуп.

Аделина Сотникова после завершения карьеры может позволить себе отдыхать, а не готовиться к сезону. Сейчас олимпийская чемпионка расслабляется на море в Сочи, где в настоящий момент проводят отпуск и некоторые футболисты. Там же состоялась неожиданная встреча экс-фигуристки и полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова. Спортсмены запечатлели момент, сделав совместный снимок.

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая не отстаёт от коллег, во время самоизоляции увлёкшихся разнообразными челленджами. В рамках одного из них необходимо было разместить свою фотографию в образе человека противоположного пола, обработанную в специальном мобильном приложении.

«К нам за город челленджи доходят с опозданием. Побаловались с Варей и сделали вот такие фото. Кто вам приглянулся больше из этих шикарных мужчин?» — поинтересовалась Слуцкая.

Многим поклонникам фигурного катания полюбились забавные видео с участием Евгения Плющенко, Яны Рудковской и их сына Александра. На время сборов совместные съёмки пришлось прекратить, однако после их окончания творчество возобновилось. На этот раз звёздная семья показала, в каком настроении тренер вернулся из Кисловодска.

При этом, отвечая на вопрос о втором ребёнке, Рудковская уклончиво сказала: «Скоро». Подробностей она не сообщила, но СМИ предполагают, что пара решила воспользоваться услугами суррогатной матери.

В фигурном катании не так много темнокожих спортсменов, поэтому им приходится сталкиваться с трудностями, которые невозможно представить в других дисциплинах. Так, бывшая американская фигуристка Мария Гербер рассказала, что ей было непросто подбирать костюмы под свою внешность, так как производители шьют одежду и даже такие аксессуары, как колготки, под белокожих фигуристов. Она призналась, что из-за этого не чувствовала себя частью этого вида спорта.

«Расовое разнообразие имеет огромное значение. Ты постоянно находишься в положении, когда тебе говорят, что ты не так выглядишь, что ты некрасивая. Никогда не забуду, как в мой предпоследний сезон дизайнеры одели меня в костюм из белой сетчатой ткани. Помню, они посмотрели на меня и сказали: «Выглядит не так уж плохо». На мой взгляд, это мягкий способ сказать: «Мы понимаем, что это не то, что нужно, но уж что есть, то есть», — цитирует Гербер CBC Sports.