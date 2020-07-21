Бутырская допускает, что взрослую серию Гран-при по фигурному катанию могут отменить вслед за юниорской

Чемпионка мира по фигурному катанию 1999 года Мария Бутырская высказала мнение о решении Международного союза конькобежцев (ISU) не проводить юниорскую серию Гран-при в сезоне-2020/21 из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Конечно, жалко, что всё сейчас так происходит. Но в таком положении находятся все. Конкретно никого не обделяют. Для любого спортсмена это сложное время. Мы сейчас можем рассуждать о чём угодно, но даже не знаем, что будет завтра. Точно так же могут отменить и взрослый Гран-при, и чемпионат мира. Не знаю, как ISU будет выходить из этой ситуации. Наверное, найдут какой-то компромисс», — приводит слова Бутырской «Чемпионат».

Она отметила, что ISU вряд ли решит допустить юниоров на этапы взрослого Гран-при.

«Возможно, в конце года проведут какие-то соревнования. Может, чемпионат мира будет решать. Видимо, ситуация в странах не очень хорошая. А здоровье спортсменов гораздо важнее, чем проведение соревнований. Их же не от балды отменяют», — добавила спортсменка.

20 июля ISU объявил, что юниорская серия Гран-при по фигурному катанию в сезоне-2020/21 отменена из-за ситуации с пандемией коронавируса.

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