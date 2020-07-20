Фигуристка Сотскова рассказала о том, как живётся спортсменам после завершения карьеры

Бывшая российская фигуристка Мария Сотскова призналась, что ей нелегко далась жизнь после завершения профессиональной карьеры.

«Это тяжело. Сначала у тебя есть всё, о чём ты так мечтаешь, а потом взгляды восхищения меняются на жалость. Нет ничего ужаснее для сильной личности, чем жалость. Не прошло ни дня, чтобы я не вспоминала крики трибун, себя на пьедестале и на льду, понимая, что это ушло безвозвратно, теперь это только в моей голове. Когда спортсмены говорят, что положили всю жизнь на спорт, это не преувеличение. Возможно, это даже чуть меньше, чем есть на самом деле», — написала Сотскова в Instagram.

Также фигуристка рассказала, с какими комплексами приходится жить спортсменам.

«Для людей не из спорта мы сумасшедшие, нас трудно понять. Со стороны мы успешные, здоровые, красивые и стройные. Но не для нас самих. Мы себя видим под призмой того, что нам внушали всю жизнь: толстая, ленивая, ни на что не способная, ничего не добившаяся. Я всю жизнь в спорте прожила с чётким осознанием того, что все вокруг в меня вкладывают столько сил и времени, а я никогда не оправдываю их надежд, всегда недостаточно хороша. Всегда извинялась перед родными, тренерами и зрителями, мне всегда было стыдно за себя», — добавила бывшая фигуристка.

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