Банные процедуры Туктамышевой, забег Трусовой и Плющенко и «рыбалка» Ягудина: чем занимаются фигуристы в межсезонье

Елизавета Туктамышева поделилась рецептом восстановления после тренировок, а Алёна Косторная рассказала, когда планирует завершить карьеру. Александра Трусова уступила в беге Евгению Плющенко, а Евгения Медведева провела занятие с Брайаном Орсером по видеосвязи. Алёна Савченко исполнила тройной аксель, а Алексей Ягудин «попался на удочку». О последних событиях в мире фигурного катания — в материале RT.

Планы Косторной и программы Трусовой

Алёна Косторная является одной из немногих фигуристок, которая точно уверена в том, что её жизнь после завершения карьеры не будет связана со спортом. Более того, она осознаёт, что не сможет выступать долго: уже совсем скоро на пятки начнут наступать более юные соперницы.

«Постараюсь пройти этот, а затем олимпийский сезон. После него начну исполнять мечту. Может быть, буду кататься в шоу — всегда хотела поехать в какой-нибудь длинный тур почти на год. Затем начну реализовывать мечту — стать нейрохирургом», — рассказала Косторная Olympic Channel.

После завершения Олимпиады в Пекине чемпионке Европы 2020 года будет всего 18 лет. Хореограф Илья Авербух отметил, что подобные заявления фигуристки характеризуют её как очень целеустремлённого человека. В то же время он выразил уверенность, что сейчас все спортсменки в первую очередь думают о медалях предстоящих Игр.

«Если Алёна параллельно учится, изучает книги, то ей огромный респект. Очень классная профессия. И конечно, это говорит о её внутреннем состоянии. Но если такие заявления делаются просто потому, что они красиво звучат, то это другое. Но это нормально — любой человек должен задумываться о будущем», — цитирует Авербуха Sport24.

Кроме того, Косторную попросили описать одним словом каждого из её коллег. Оказалось, что эталоном фигурного катания для неё является Евгения Медведева, Алину Загитову она считает несломленной, Анну Щербакову — интеллигентной, а Юдзюру Ханю — невероятным. Также спортсменка сравнила Натана Чена с добрым киногероем, который любит приключения и всегда готов прийти на помощь друзьям.

Тем временем подошли к концу первые сборы группы Евгения Плющенко в Кисловодске. Тренер остался доволен своей новой ученицей Александрой Трусовой, которая восстановила свои четверные лутц и тулуп, а также тройной аксель. Кроме того, он приоткрыл завесу тайны по поводу её будущих программ, постановкой которых занимается Сергей Розанов.

«Это будут два совершенно разных образа, новых для неё. Программы в этом году будут очень насыщенными, не «разбег — прыжок». Очень много работы на шаговые канвы, переходы. Дорожки — как в мужском одиночном катании, очень сложные… Сейчас мы прорабатываем костюмы: они должны быть интересными. Ведём переговоры с мировыми дизайнерами, чтобы ей сшили платье», — приводит слова Плющенко ТАСС.

Кроме того, специалист поделился забавным роликом, на котором он соревнуется с Трусовой в беге. По словам Плющенко, фигуристка была очень близка к тому, чтобы опередить его.

Контроль Орсера и находчивость Тутберидзе

Предварительные итоги сборов подвёл и тренер Дмитрия Алиева Евгений Рукавицын. Он признался, что результат превзошёл его ожидания: спортсменам удалось удивить наставников своей формой и рвением к работе. Одним из главных сюрпризов стал четверной тулуп чемпиона Европы 2020 года.

«Конечно, тем самым он зажёг и других ребят. И на следующих тренировках они также сделали все элементы, включая четверной прыжок. Я рассчитывал, что мы со Светланой Владимировной (Соколовской. — RT) начнём спокойно, поэтапно, но фигуристы вышли и устроили нам такой сюрприз. Мы были осторожны, немного боялись, но в целом всё прошло хорошо. Это был эмоциональный всплеск», — поделился впечатлениями Рукавицын с Figureskating-online.

Однако из-за пандемии коронавируса не все наставники могут находиться рядом со своими подопечными. Так, Медведева рассказала о нюансах тренировок в это непростое время. В настоящий момент она занимается в Москве под руководством Елены Буяновой, однако её наставник Брайан Орсер принимает активное участие в тренировках, находясь в Канаде.

Восстановление — важная часть тренировочного процесса, и у каждого спортсмена свой рецепт, как быстро вернуться в форму. Например, Елизавета Туктамышева предпочитает баню или горячую ванну.

«Высокая температура и вода помогают мышцам меньше забиваться и быстрее восстановиться. И ещё суперсредство — это сон. Ну и покушать, естественно», — написала Туктамышева в Instagram.

Даже на сборах находится время для шуток. В аккаунте команды Этери Тутберидзе появилась фотография, которая наглядно демонстрирует, как на тренировках соблюдаются правила гигиены: фигуристов буквально «дезинфицируют» в стиральных машинах.

Диплом Поповой и достижение Савченко

Победительница Универсиады 2019 года Бетина Попова, объявившая о завершении карьеры в феврале нынешнего года, поделилась радостным событием: она окончила балетмейстерский факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). Можно предположить, что в ближайшем будущем она будет ставить программы для своих коллег.

В отличие от Бетины, Алёна Савченко уже успела соскучиться по выступлениям. В конце января она возобновила тренировки со своим партнёром Бруно Массо. Разумеется, о полноценном возвращении пары на лёд речи не идёт, однако можно с уверенностью сказать, что 36-летняя фигуристка находится в прекрасной форме. На одном из занятий она выполнила тройной аксель на удочке.

«Мой следующий проект — первая попытка тройного акселя. Никогда не поздно пробовать что-то новое», — рассказала Савченко.

Достижение Савченко является особенно впечатляющим, учитывая тот факт, что в сентябре прошлого года она впервые стала мамой. Более опытная с этой точки зрения Ирина Слуцкая призналась, что 17 лет назад врачи вообще сомневались, что она сможет родить. Двукратная чемпионка мира подбодрила женщин, которые мечтают завести ребёнка, однако пока у них не получается.

«В третью беременность я с великим удовольствием установила себе на телефон календарик и следила каждую неделю, как растёт малыш, что с ним происходит, когда у него появляются ручки и ножки. Ощущать жизнь внутри себя — великий дар. Правду говорят, что, когда взрослая женщина вынашивает ребёнка, это совсем по-другому», — написала Слуцкая.

Олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити Алексей Ягудин, несмотря на окончание карантина, продолжает примерять на себя разные роли, снимая забавные видео для социальных сетей. На этот раз он вместе с двумя дочерьми, Елизаветой и Мишель, разыграл сценку на рыбалке. Вместо реки был бассейн, а уловом стал сам экс-фигурист.