«Большая потеря и горе»: чемпионка мира среди юниоров по фигурному катанию Александровская скончалась в возрасте 20 лет

В Москве в возрасте 20 лет скончалась фигуристка Екатерина Александровская. Она выступала под флагом Австралии и побеждала на чемпионате мира среди юниоров. В паре с Харли Уиндзором Александровская участвовала в Олимпийских играх в Пхёнчхане. Из-за постоянных травм их пара распалась в феврале этого года.

Утро 18 июля началось с трагической для фигурного катания новости. Чемпионка мира среди юниоров Екатерина Александровская погибла в центре Москвы в возрасте 20 лет, сообщили СМИ.

По версии источника Telegram-канала «112», фигуристка выпала из окна с шестого этажа.

«Тело обнаружили под окнами дома. Инцидент произошёл сегодня ночью. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего», — сообщил источник.

Однако, по версии собеседника ТАСС в правоохранительных органах, Александровская могла покончить с собой. По его словам, на месте гибели была найдена записка со словом «люблю».

«Тело 20-летней Александровской было обнаружено возле дома на улице 1905 года. Предварительная причина гибели — суицид», — передаёт агентство, отмечая, что ранее девушка уже пыталась расстаться с жизнью после перенесённой травмы.

Александровская известна прежде всего как участница Олимпийских игр в Пхёнчхане и победительница чемпионата мира среди юниоров. Она выступала под флагом Австралии в паре с Харли Уиндзором. Они соревновались вплоть до минувшего сезона, после чего объявили о распаде дуэта.

Свой спортивный путь Александровская начинала как одиночница в Москве. Она занималась под руководством Инны Гончаренко и Светланы Соколовской, пока в 12 лет не переехала в Днепропетровск, чтобы выступать в парном катании с Владиславом Лысым. Вскоре фигуристка вернулась в Москву и встала в пару с Александром Епифановым. На юношеском уровне Александровская не достигала значимых успехов, ограничиваясь участием в этапах Кубка России.

Поворотной в её карьере стала встреча с австралийским фигуристом Харли Уиндзором. Его тренеры Андрей и Галина Пашины искали ему подходящую партнёршу в России, когда к ним обратилась известный специалист по парному катанию Нина Мозер и предложила попробовать покататься с Александровской. Спортсмены стали заниматься под её руководством в Москве и под присмотром Пашиных в Сиднее. Уже летом 2016 года спортсменка получила согласие от Федерации фигурного катания на коньках России на переход в сборную Австралии.

На своём первом международном старте, этапе юниорского Гран-при в Чехии, Александровская и Уиндзор заняли восьмое место. Однако уже через месяц они одержали неожиданную победу в Таллине. Также на турнире Finlandia Trophy они набрали достаточно очков, чтобы во второй половине сезона выступать уже на взрослых соревнованиях.

Главный успех пару ждал на юниорском чемпионате мира в Тайбэе. Александровская и Уиндзор сенсационно выиграли золото, обойдя на два балла будущих чемпионов Европы Александру Бойкову и Дмитрия Козловского. Для Австралии это была первая победа на официальном международном старте. На взрослом чемпионате мира спортсмены стали 16-ми.

В следующем, олимпийском, сезоне Александровская и Уиндзор стали третьими на Nebelhorn Trophy и получили возможность выступить на Играх в Пхёнчхане. Перед поездкой в Южную Корею фигуристы одержали победу в финале юниорского Гран-при, оставив позади себя не только Бойкову с Козловским, но и Дарью Павлюченко с Денисом Ходыкиным. В Пхёнчхане Александровская и Уиндзор снова состязались со взрослыми и заняли 18-е место, не пробившись в произвольную программу.

Вскоре австралийская пара переехала в Монреаль к Ришару Готье и Бруно Маркотте, но из-за проблем со здоровьем уже не могла прогрессировать. Фигуристам пришлось пропустить несколько важных стартов, а на этапах Гран-при они не подбирались близко к медалям. В минувшем сезоне Александровская и Уиндзор вернулись в Сидней и стали заниматься под руководством бывшего тренера Андрея Хекало, однако справиться с травмами им так и не удалось. В феврале Уиндзор объявил, что из-за этого они заканчивают совместные выступления. Последний раз они приняли участие в американском этапе Гран-при, где заняли седьмое место.

Олимпийский чемпион Максим Траньков занимался с Александровской в одной группе Нины Мозер. Он признался, что его шокировала новость о смерти бывшей чемпионки мира среди юниоров.

«Это всегда очень ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год. Хочу выразить слова поддержки её маме, хотя очень сложно что-то говорить. Мы катались когда-то на одном катке, Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах. Меня шокировала эта новость, пока даже не укладывается в голове», — рассказал Траньков RT.

Бывший фигурист рассказал, что её пара с Уиндзором была одной из самых необычных в фигурном катании и спортсменке удалось благодаря этому войти в историю своего вида спорта.

«Катя не нашла в России своего партнёра, пока однажды не приехал хороший парень из Австралии, Харли Уиндзор. Ему предлагали другую девочку, но ему и Кате хотелось кататься вместе, и это было очень плодотворное сотрудничество. Они выиграли юниорский чемпионат мира, ездили на Олимпийские игры. Их пара была экзотикой в фигурном катании. Австралийцы никогда никаких медалей не выигрывали, но Катя вписала своё имя в их историю фигурного катания. Она была хорошей спортсменкой, обладала всеми нужными элементами, имела сильную прыжковую часть и была обучена всем парным элементам», — отметил победитель Игр в Сочи.