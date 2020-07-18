Глава ФФККР прокомментировал смерть чемпионки мира среди юниоров Александровской

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отреагировал на информацию о гибели чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.

«Это была способная спортсменка. В последний раз я её видел достаточно давно, на льду, когда она выступала за сборную Австралии», — цитирует Горшкова ТАСС.

Александровская погибла в возрасте 20 лет.

Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. Дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее Максим Траньков высказался о гибели фигуристки Александровской.