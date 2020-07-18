Траньков высказался о гибели фигуристки Александровской

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков вспомнил чемпионку мира среди юниоров Екатерину Александровскую, которая погибла после падения из окна.
Траньков высказался о гибели фигуристки Александровской
  • Reuters

«Это всегда ужасная новость, когда такие молодые спортсмены уходят. В фигурном катании у всех семейное отношение друг к другу, поэтому это большая потеря и горе. Слишком часто стали такие новости приходить, чуть ли не раз в год. Хочу выразить слова поддержки её маме, хотя очень сложно что-то говорить. Мы катались когда-то на одном катке, Катя выросла на наших с Татьяной Волосожар глазах. Меня шокировала эта новость, пока даже не укладывается в голове», — заявил Траньков в разговоре с RT.

Ранее сообщалось, что Александровская погибла в возрасте 20 лет. Наибольших успехов она добилась в паре с Харли Уиндзором. В частности, дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

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