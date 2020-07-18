Источник: Победительница ЮЧМ по фигурному катанию Александровская погибла в 20 лет

Бывшая российская фигуристка Екатерина Александровская, в последние годы выступавшая за Австралию, трагически погибла в возрасте 20 лет.

Как сообщает Telegram-канал «112», спортсменка выпала из окна с шестого этажа. Инцидент произошёл минувшей ночью. Полиция устанавливает все обстоятельства случившегося.

Наибольших успехов Александровская добилась в паре с Харли Уиндзором. В частности, дуэт дважды выигрывал чемпионат Австралии, а в 2017 году завоевал золото на юниорском первенстве мира и в финале Гран-при среди юниоров. В 2018 году Александровская и Уиндзор заняли 18-е место на Олимпиаде в Пхёнчхане и 16-е — на взрослом чемпионате мира.

Ранее стало известно, что экс-хоккеист «Вашингтона» Алексей Тезиков скончался на 43-м году жизни.