Экс-хоккеист «Вашингтона» Тезиков скончался на 43-м году жизни

Бывший защитник «Вашингтон Кэпиталз» Алексей Тезиков скончался в возрасте 42 лет.

Как уточняет официальный Twitter тольяттинской «Лады», воспитанником которой являлся хоккеист, ему стало плохо на улице. Тезиков умер до приезда бригады скорой помощи, не приходя в сознание.

«Хоккейный клуб «Лада» выражает искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким Алексея», — говорится также в аккаунте команды.

Помимо «Вашингтона» и «Лады», он выступал за «Ванкувер Кэнакс», «Северсталь», «Нефтехимик» и другие клубы в России, Северной Америке, на Украине и в Казахстане. В его активе — серебро молодёжного чемпионата мира — 1998. Профессиональную карьеру Тезиков завершил в 2015 году.

Ранее сообщалось, что американский боксёр Трэвелл Мэзион скончался в результате ДТП на 25-м году жизни.