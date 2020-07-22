Орсер рассказал о помощи Тарасовой в постановке короткой программы Медведевой
- Reuters
«Короткую программу Жене поставил Джеффри Баттл, а Тарасова делится с ней своими отзывами и мыслями, как программу сделать ещё лучше. Она делала то же самое и в прошлые сезоны. Я очень уважаю её и ценю её знания», — цитирует Орсера РИА Новости.
20-летняя Медведева недавно вернулась в Россию из Японии, где находилась с начала апреля.
Ранее Тарасова назвала правильным решение открыть в Казахстане академию имени Дениса Тена.