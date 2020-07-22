Орсер рассказал о помощи Тарасовой в постановке короткой программы Медведевой

Брайан Орсер, тренер двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, рассказал о помощи заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в постановке короткой программы россиянки.

«Короткую программу Жене поставил Джеффри Баттл, а Тарасова делится с ней своими отзывами и мыслями, как программу сделать ещё лучше. Она делала то же самое и в прошлые сезоны. Я очень уважаю её и ценю её знания», — цитирует Орсера РИА Новости.

20-летняя Медведева недавно вернулась в Россию из Японии, где находилась с начала апреля.

Ранее Тарасова назвала правильным решение открыть в Казахстане академию имени Дениса Тена.