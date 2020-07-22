Тарасова назвала правильным решение открыть в Казахстане академию имени Дениса Тена

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Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о предстоящем открытии в Алма-Ате академии фигурного катания имени бронзового призёра Олимпийских игр 2014 года Дениса Тена.
Тарасова назвала правильным решение открыть в Казахстане академию имени Дениса Тена
  • РИА Новости

«Назвать академию в честь Дениса — не красивый жест, а правильный. Жест, чтобы увековечить имя человека, который принёс в Казахстан фигурное катание и погиб от рук казахстанских бандитов. Денис открыл мир для всех, прославил Казахстан и выступал в поддержку Олимпийских игр на территории Казахстана. Мы его все обожаем, он редкий был человек. После своей карьеры он мог работать где угодно: министром, руководителем страны, он был человек большого масштаба. Поэтому всё, что сейчас делается, правильно. Мы все, кто любит его и понимает, кем он был для фигурного катания, будем стараться проводить там мастер-классы», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат».

19 июля 2018 года два преступника попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.

Ранее канадский хореограф опубликовала фрагмент программы погибшего фигуриста Тена.

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