Канадский хореограф опубликовала фрагмент программы погибшего фигуриста Тена

Канадский хореограф Ше-Линн Бурн опубликовала фрагмент программы, которую она готовила для бронзового призёра Олимпийских игр Сочи в одиночном мужском катании Дениса Тена, погибшего в 2018 году.

Видеозапись опубликована на официальной странице Бурн в социальной сети Instagram.

Как отметила хореограф, эта программа предназначалась для выступления Тена, но спортсмен так и не смог представить её зрителям. Бурн сопроводила публикацию трогательным сообщением, в котором поздравила погибшего фигуриста с днём рождения и призналась, что ей не хватает его.

19 июля 2018 года двое преступников попытались украсть зеркала с автомобиля Тена и нанесли ему ножевое ранение. Спортсмен был госпитализирован, однако врачи не смогли его спасти. Фигурист скончался от полученных ранений в возрасте 25 лет.

Ранее олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин почтил память казахстанца Дениса Тена, скончавшегося после стычки с преступниками.