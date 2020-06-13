Ягудин почтил память погибшего фигуриста Тена
- РИА Новости
«Сегодня день рождения замечательного спортсмена, человека и сына! Было бы 27. Помним и скорбим», — написал Ягудин в своём Instagram-аккаунте.
Он также опубликовал ролик с кадрами из детства Тена и с его выступлениями на льду.
Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады 2014 года, заслуженный мастер спорта Казахстана. Он умер 19 июля 2018 года от ножевого ранения в бедро.
Ранее сообщалось, что японская фигуристка Рика Кихира начнёт сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.