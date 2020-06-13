Ягудин почтил память погибшего фигуриста Тена

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Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин почтил память казахстанца Дениса Тена, скончавшегося после стычки с преступниками.
Ягудин почтил память погибшего фигуриста Тена
  • РИА Новости

«Сегодня день рождения замечательного спортсмена, человека и сына! Было бы 27. Помним и скорбим», — написал Ягудин в своём Instagram-аккаунте.

Он также опубликовал ролик с кадрами из детства Тена и с его выступлениями на льду.

Денис Тен — бронзовый призёр Олимпиады 2014 года, заслуженный мастер спорта Казахстана. Он умер 19 июля 2018 года от ножевого ранения в бедро.

Ранее сообщалось, что японская фигуристка Рика Кихира начнёт сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

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