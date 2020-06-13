Фигуристка Кихира начнёт сотрудничество с тренером Орсером

Японская фигуристка Рика Кихира сообщила, что в новом сезоне будет сотрудничать с канадским специалистом Брайаном Орсером.

«Приняла это решение, потому что уверена, что, работая с Орсером, я вырасту в преддверии Олимпиады-2022 в Пекине. Хочу научиться новым вращениям, научиться комбинировать мои шаги и прыжки. Я продолжу говорить себе, что мне нужно быть лучше русских фигуристок, чтобы победить в Пекине. Мне надо упорно тренироваться, чтобы я могла выйти на соревнования с уверенностью, что на этот раз я не уступлю», — цитирует Кихиру Kyodo.

Орсер станет вторым тренером японской фигуристки, основным наставником спортсменки останется Миэ Хамада.

Под руководством канадского специалиста занимается также россиянка Евгения Медведева.

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