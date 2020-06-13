Плющенко рассказал о сборах своей группы в Кисловодске

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, как проходит сбор его тренировочной группы в Кисловодске.
Плющенко рассказал о сборах своей группы в Кисловодске
  • РИА Новости

«Всё идёт по плану. Да, детям нелегко, была большая пауза. Но сейчас уже почти все пришли в хорошую форму, вернули потерянное. Льда у нас очень много. В настоящее время идут постановки программ, восстановление, очень много занимаемся ОФП, конечно. Проводим по пять тренировок в день. Вечером реабилитационные процедуры. здесь отличный центр, баня, массаж. Открывать свой тренировочный план и методики мы не будем. Это неправильно, и это наши секреты. Надеюсь, они приведут к высоким результатам», — цитирует Плющенко «Спорт-Экспресс».

Под руководством двукратного олимпийского чемпиона тренируется бронзовый призёр чемпионата Европы Александра Трусова.

Ранее фигуристки из группы Тутберидзе встретились со сборной России по художественной гимнастике.

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