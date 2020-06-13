Фигуристки из группы Тутберидзе встретились со сборной России по художественной гимнастике

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Российские фигуристки, представляющие группу Этери Тутберидзе, встретились с представительницами национальной команды по художественной гимнастике.
Фигуристки из группы Тутберидзе встретились со сборной России по художественной гимнастике
  • РИА Новости

Об этом сообщила чемпионка Европы и победительница Гран-при по фигурному катанию Алёна Косторная. Встреча произошла на базе в Новогорске, где спортсменки готовятся к новому сезону.

Помимо Косторной, на встрече присутствовали чемпионка России Анна Щербакова, юниорки Камила Валиева и Дарья Усачёва, многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, а также другие представительницы национальной команды.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об успехах своей новой подопечной Александры Трусовой на сборах в Кисловодске.

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