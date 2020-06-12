Плющенко рассказал, что Трусова уже исполнила новый четверной прыжок на сборе в Кисловодске

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал об успехах своей новой подопечной Александры Трусовой на сборах в Кисловодске.

«Все четверные мы уже восстановили, могу даже приоткрыть секрет, что Саша сделала новый четверной, риттбергер. Так что мы довольны тем, как идёт подготовка, в Кисловодске отличные условия, у нас настоящая команда. Сергей Розанов — очень умный, сильный тренер. Надеюсь, те прекрасные условия и секреты, которые мы здесь используем, помогут достигнуть высоких результатов в сезоне», — приводит слова Плющенко «Спорт-Экспресс».

15-летняя Трусова является первой в истории женского катания фигуристкой, исполнившей четверные лутц, тулуп и флип на официальных соревнованиях, и риттбергер остался последним из четверных прыжков, который женщины пока не исполняли на соревнованиях.

Ранее Дмитрий Алиев признался, что пожалел, что сделал четверной прыжок уже на первой тренировке.